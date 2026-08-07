14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában, hatan meghaltak

Thaiföld;halottak;iskolai lövöldözés;

2026-08-07 08:55:00 CEST

Legkevesebb 15-en megsebesültek.

Legkevesebb hatan meghaltak egy iskolai lövöldözésben Thaiföldön, Bangkok külvárosában. A feltételezett elkövetőt, egy 14 éves diákot szintén holtan találtak - írja a BBC a rendőrségi jelentések alapján.

A sebesültek száma legkevesebb 15, közülük két ember állapota kritikus. A helyszíni beszámolók szerint több diák eleinte azt hitte, hogy valaki petárdát robbantott, esetleg dörömbölés zaja hallatszik, de ahogy egyre több lövés dördült, menekülni kezdtek. Egy hetedikes diák, aki sikeresen el tudott menekülni, elmondta, látta, ahogy az elkövető teremről teremre jár a fegyverrel, s lelövi az egyik tanárnőt, aki a tanterem előtt állt.

Dechrapee Kongdee alezredes, a nonthaburi tartományi rendőrség parancsnoka a Reutersnek megerősítette, hogy a feltételezett támadó öngyilkos lett. Az MTI szerint a mentők által közzétett fotókon látható, ahogy a diákok kimenekülnek az iskolából, miközben a helyszínre mentőautók vonultak. Az egyik képen egy ember fekszik hordágyon a mentőautó mellett, egy másikat pedig éppen ellátnak az egészségügyiek.

A BBC megjegyzi, hogy az érintett intézménynek, a nonthaburi Debsirin iskolának mindeddig egyébként jó híre volt, a Thaiföld-szerte több iskolát is összefogó intézményt presztízsértékűként tartották számon az országban. A helyi hatóságok adatai szerint a 2025-ös tanévben az iskolának 3100 diákja volt.