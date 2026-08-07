Donald Trump korlátozza a születési jogon járó amerikai állampolgárságot

bevándorlás;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-08-07 07:14:00 CEST

Megszüntette az úgynevezett „születési turizmust”.

Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság (birthright citizenship) megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett „születési turizmus” megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az amerikai elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett „születési turizmust”, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt.

A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől.

A rendeletek nyilvános aláírásakor Donald Trump azt hangoztatta, hogy az iparágat akarják felszámolni, ami a születés jogán járó állampolgárság intézményére épül. Egyben ismételten „nagyon sajnálatosnak” nevezte a szövetségi Legfelsőbb Bíróság júniusi döntését, amivel megsemmisítette a születési alapon járó állampolgárság átfogó megszüntetéséről szóló tavaly aláírt elnöki rendelkezést. Hozzátette, hogy a bíróság „méltánytalan” döntéséhez igazodva tesz „kiigazítást” a születési alapú állampolgárság intézménye körül.