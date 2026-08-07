Felvetette anyjának, hogy érezzék magukat jól, több liter vodkát ittak napokon át, késelés lett belőle

ügyészség;vodka;késelés;alkoholizmus;

2026-08-07 10:37:00 CEST

A szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a halálos kimenetelt.

A Pest Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vád szerint ittasan több alkalommal is megszúrta édesanyját - derül ki a vádhatóság közleményéből.

A vádirat szerint a vádlott édesanyjával, a bűnügy sértettjével élt együtt gyáli otthonukban. Mindketten alkoholisták és bár megpróbáltak többször is leszokni a szeszről, nem jártak sikerrel. 2025 októberében a nő felvetette édesanyjának, hogy érezzék magukat jól, ezért több liter vodkát vásárolt, majd napokon keresztül ittak. Október 16-án éjszaka aztán részegen összeszólalkoztak a konyhában, aminek hevében a vádlott magához vett egy konyhakést és maga ellen fordította. A sértett el akarta venni a lányától a kést, aki ekkor szembefordult vele, több alkalommal megszúrta az édesanyját, majd gyógyszereket vett be és lefeküdt aludni.

A közlemény szerint a vádlott édesapja másnap reggel ment az ingatlanhoz, mert nem érte el sem a lányát, sem a sértettet telefonon. A férfi miután rátalált a sértettre, értesítette a rendőrséget és a mentőket. A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, az életveszélyes állapotot, illetve a halálos kimenetelt a szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni.

A Pest Vármegyei Főügyészség a nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja, bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.