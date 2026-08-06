Több helyen erdő- és bozóttüzek pusztítanak Magyarországon

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tűzoltók;erdőtüzek;bozóttűz;

2026-08-06 14:00:00 CEST

Van, ahol tanyaépületeket is elértek a lángok.

A hőség okozta szárazság miatt tarló-, erdő- és bozóttüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtöki tájékoztatására hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Öthektárnyi tarlós terület gyulladt ki Bács-Kiskun vármegyében Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, az M5-ös autópálya közelében. A tűz tanyaépületet, fás területet és vasúti talpfákat is érintett. A kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók más egységek támogatásával körülhatárolták a lángokat.

Száraz fű és erdő aljnövényzete ég a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bodrogolaszi külterületén, a 37-es főút közelében. A tűz körülbelül harminchektárnyi területet érint. A sátoraljaújhelyi, szerencsi és tolcsvai hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén.

Aljnövényzet égett a Fejér vármegyei Ercsiben, a Diófa utcában. A tűz körülbelül másfél hektárnyi területet érint. Az érdi és pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a martonvásári önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok munkáját egy szigetszentmiklósi vízszállító is segíti.

Ligetes terület gyulladt meg Tiszalök közelében. A nyíregyházi, hajdúnánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. A tűz oltását a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.