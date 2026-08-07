Szolgálatmentes napról döntött Ruszin-Szendi Romulusz

Magyar Honvédség;szabadnap;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-07 12:07:00 CEST

Holnap, szombaton kell ledolgozni az augusztus 20-i nemzeti ünnep utáni pénteket, de a honvédelmi miniszter a katonaságot mentesítette ez alól.

Szolgálatmentes nappá nyilvánította a holnapi szombatot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter - derül ki a Hivatalos Értesítő friss számából.

A tárcavezető döntése értelmében a holnapi szombat a honvédelmi szervezet állománya számára, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is ideértve szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap lesz. Ugyanakkor a feladatok végrehajtásához és az ügyintézéshez, az ügyeleti és készenléti rendszerhez a minimálisan szükséges létszámot biztosítani kell.

Holnap az idén csütörtökre eső augusztus 20-ai nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni szombaton, ez alól adott kivételt a katonáknak a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz rögzítette azt is, hogy a szombati szabadnap az idénre megállapított és ki nem adott, illetve ki nem vett szolgálatmentességet, szabadságot, szabadidőt, pihenőnapot, munkavégzési kötelezettség alóli mentességeket, a korábbi évekről felhalmozódott és az idei szolgálatmentesség- és szabadságmaradványokat nem érinti.