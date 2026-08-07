Messze még a szabad tankönyvválasztás, sok mindenen kell hozzá változtatni

oktatás;iskola;tankönyvek;Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete;

2026-08-07 09:14:00 CEST

Nehéz és összetett helyzetet örökölt az új oktatásirányítás, amit nem lehet egyik hónapról a másikra megváltoztatni. Abban bízunk, hogy a hozzáértő, szakmai hangok érvényesülnek majd – nyilatkozta a Népszavának a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének alelnöke.

Az Orbán-kormány teljesen szétzilálta a hazai tankönyvpiacot, nem létezett semmilyen szakmai koncepció, csak politikai érdekek ‒ mondta lapunknak Romankovics András. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (Tanosz) alelnöke szerint a Lannert Judit által vezetett Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium nehéz és összetett helyzetet örökölt, s bár az mindenképp reménykeltő, hogy az új oktatásirányítás elkötelezett a szabad tankönyvválasztás mellett, a mostani állapotokat nem lehet gyorsan, egy-két hónap alatt megváltoztatni.

A hazai tankönyvpiac államosítása és monopolizálása 2013-ban kezdődött: az Orbán-kormány központosította a tankönyvek kiadását és terjesztését a Könyvtárellátó (KELLO) által, megszüntetve a szabad tankönnyválasztást. Az iskolák nem rendelhettek szabadon a független kiadóktól, a beszerzés kizárólag állami csatornákon történhetett, a magánkiadók kiadványait pedig fokozatosan kiszorították a hivatalos tankönyvjegyzékről. A Tanosz összesítése szerint

a közismereti tankönyvek piacán a magánkiadós kötetek megrendelési aránya 5 százalék alá esett, míg a sokszor kétes minőségű, állami kiadású (az Oktatási Hivatal által fejlesztett) tankönyvek aránya meghaladta a 95 százalékot.

Az állami monopolizációt az Emberi Jogok Európai Bírósága is jogellenesnek minősítette. A Tisza-kormány már a választási programjában kiállt a szabad tankönyvválasztás visszaállítása mellett, ehhez pedig a nyár folyamán meg is tették az első lépéseket.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a Népszavát júliusban arról tájékoztatta, a tankönyvkínálat bővítésére meghirdetett pályázatra összesen 826 kiadvány érkezett, ám erre még nem hagyományos tankönyvekkel, hanem kiegészítő kiadványokkal (gyakorló- és munkafüzetek, szöveg- és feladatgyűjtemények, atlaszok, szótárak), valamint digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal lehetett jelentkezni. Emellett felülvizsgálták azt a 45 milliárdos keretmegállapodást is, amit még a választások előtt kötött meg a KELLO.

Romankovics András szerint a kiírt pályázat fontos előrelépés, ám a gyakorlatban egyelőre csak annyit jelent, hogy a pótrendelés időszakában kerülhet be a kínálatba néhány újabb kiadvány. – A szabad tankönyvválasztás felé vezető útnak még nagyon az elején járunk, de bizakodunk – mondta. A Tanosz alelnöke szerint felül kellene vizsgálni a tankönyvellátás és -rendelés mostani rendszerét, az engedélyeztetési eljárásokat, a tankönyvjegyzéket.

Ahhoz viszont, hogy új tankönyvek is megjelenhessenek, a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára vagy akár új kidolgozására is szükség lehet, a tankönyveknek pedig ehhez kell igazodniuk.

Romankovics András szerint az sem normális állapot, hogy az Oktatási Hivatal egyszerre működik tankönyvkiadóként és hatóságként a tankönyvvé nyilvánítási eljárásokban.

– Hosszú az út, de türelmesek vagyunk, és támogatjuk a mostani oktatásirányítás eddigi elképzeléseit. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is a hozzáértő, szakmai hangok érvényesülnek majd. Ha lesz kínálat és valódi verseny a kiadók között, az a minőségnek fog kedvezni – fogalmazott a Tanosz alelnöke.