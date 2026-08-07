Kétgólos hátrányból állt fel az MTK, de végül három ponttal távozott a Felcsút

NB I;MTK;Felcsút;

2026-08-07 19:58:00 CEST

Az MTK Budapest kétgólos hátrányból ugyan egyenlített, de Lamin Colley hosszabbításban lőtt találatával 3-2-re kikapott a vendég Felcsúttól a labdarúgó NB I harmadik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A hazai csapat kezdett támadóbb szellemben, az első tíz percben nemcsak fölényben futballozott és ígéretes támadásokat vezetett az MTK, hanem kisebb helyzeteket is kidolgozott, Lehoczkinak kétszer is védenie kellett, hogy megóvja kapuját a góltól. Ennek fényében teljesen váratlanul szerzett vezetést a felcsúti gárda, amely első kontráját gólra váltotta, ráadásul az elcsúszó Beriasvili megsérült, így le is kellett cserélni a georgiai belső védőt. A vendégek még az ivószünet előtt növelték az előnyüket, mert Demjén egy bal oldali szögleténél a kapuja elé három méterre belőtt labdát nem tudta elütni Golla elől, így a felpattanó játékszert Harutjunjan könnyedén fejelte az üresen maradt kapuba. A kétgólos hátrány alaposan visszavetette a kék-fehéreket, akiknek esélyük sem volt a szépítésre, a szünetig csak egyszer kellett védenie a felcsúti hálóőrnek, amikor Jurek szögletből tekert a kapura.

A második félidőt nagy lendülettel kezdte az fővárosi együttes, elsősorban Kerezsi volt elemében, akit előbb csak szabálytalanul tudtak megállítani, másodjára viszont már elviharzott a bal szélen, középre adásából pedig Jurek szépített. A bekapott gól ébresztőleg hatott a felcsútiakra, kiegyenlítetté vált a játék, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, de a nagyobbak a felcsútiak előtt. Az utolsó húsz percben a vendégek egyre inkább az eredmény tartására rendezkedtek be, semmiféle kockázatot nem vállaltak. Ez a taktika megbosszulta magát, mert egy remek beadás után a gólpasszát követően fejjel eredményes volt Kerezsi, aki négy találattal így már egyedül vezeti a góllövőlistát. A hátralévő bő tíz percben is az MTK irányított, közel járt a gólhoz, amikor egy percen belül háromszor lőtt kapura, ráadásul Komáromi próbálkozása a jobb kapufáról jött ki. A végén mégis a felcsútiak örülhettek, mert a csereként beállt Nissila remekül ugratta ki a szintén menet közben beszálló Colleyt, aki ziccerben nem hibázott.

A fővárosiak először szenvedtek vereséget ebben a szezonban, míg a felcsútiak második sikerükkel a tabella élére álltak. A vendégek csapatkapitánya, Szolnoki Roland 300. mérkőzését játszotta az élvonalban.

MTK Budapest-Felcsút 2-3 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1729 néző, Jv.: Derdák

Gólszerzők: Jurek (52.), Kerezsi (78.), illetve Kern (18.), Harutjunjan (23.), Colley (98.)

Sárga lap: Radic (45+3.), László (45+3.), illetve Németh A. (45+3.), Kern (50.), Orján (56.), Okeke (69.)

MTK Budapest: Demjén - Varju, Beriasvili (Belényesi, 22.), Radic (Armalas, 86.), Kovács P. - Kata, Zeljkovic - Jurek, László (Bognár, a szünetben), Kerezsi - Klausz (Komáromi, 68.)

Felcsút: Lehoczki - Orján, Golla, Harutjunjan, Szolnoki - Duarte (Nissilä, 86.) - Dárdai P. (Soisalo, 52.), Okeke, Kern (Varga Zs., 63.), Lukács - Németh A. (Colley, 63.)

A 3. forduló további programja

Szombat:

Vasas-ZTE 15.30

Kisvárda-Újpest 17.30

Vasárnap:

Paks - Kispest-Honvéd 15.30

DVSC-Nyíregyháza 17.30