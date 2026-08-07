Keretet hirdetett a Real Madrid az FTC elleni szombati mérkőzésre

futball;FTC;Real Madrid;felkészülési mérkőzés;Groupama Aréna;kerethirdetés;

2026-08-07 16:41:00 CEST

A világbajnokság végjátékában résztvevő játékosok egy része nem érkezik Budapestre, azonban így is több klasszist láthatnak majd a nézők. A mérkőzés 19 órakor kezdődik, a Sport Tv közvetíti.

Keretet hirdetett a Real Madrid labdarúgócsapata a Ferencváros elleni szombati felkészülési mérkőzésre. José Mourinho vezetőedző 23 játékost tartalmazó meccskeretéből hiányoznak azok a játékosok, akik ott voltak a nyári világbajnokság végjátékában.

Így nem lesz ott a budapesti meccsen a francia Kylian Mbappé és Aurélien Tchouaméni, a belga Thibaut Courtois, valamint az angol Jude Bellingham sem. Kimaradt a meccskeretből a csütörtökön szerződtetett Yan Diomandé, valamint a sérüléssel bajlódó Raúl Asencio is.

Ezzel együtt lesznek nagy nevek is a szombat este 19.00-kor kezdődő meccsen, így például a klubbal csütörtökön hosszútávó szerződést kötő Vinícius Júnior, valamint Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold és Eduardo Camavinga is bevethető lesz.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a spanyol klub küldöttségének néhány tagja már csütörtökön becsekkolt az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe, a csapat péntek este érkezik. A tervek szerint a madridi csapat szombaton negyed hatkor indul a stadionba, és a mérkőzés után a repülőtér felé veszi az irányt.

Sérülés miatt játékvezető-csere

Berke Balázs vezeti a szombati mérkőzést, ugyanis Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett. Segítője Tóth II Vencel és Szert Balázs lesz.

Harmadik számú mezében játszik a Ferencváros

A szombati mérkőzésen debütál Ferencváros harmadik számú meze, amely

szürkésfehér alapszínű, felületét pedig négyszögletes elemekből álló mintázat díszíti; a mellrészen elhelyezett turulmadaras címer arany kivitelben jelenik meg. A nyak hátsó részén a nemzeti színű kokárda kapott helyet, a mez alját pedig piros, fehér és zöld fonalak díszítik.

A mez egy pályázat eredményeként született meg, a Macron sportszergyártó tavaly nyáron hirdette meg, hogy a szurkolók tervezzék meg a harmadik számú dressz. A győztes terv alkotója Honvári Gergely lett. Az új felszerelés 100 százalékban újrahasznosított PET-poliészterből készült.