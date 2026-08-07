Keretet hirdetett a Real Madrid az FTC elleni szombati mérkőzésre

Keretet hirdetett a Real Madrid labdarúgócsapata a Ferencváros elleni szombati felkészülési mérkőzésre. José Mourinho vezetőedző 23 játékost tartalmazó meccskeretéből hiányoznak azok a játékosok, akik ott voltak a nyári világbajnokság végjátékában.
Így nem lesz ott a budapesti meccsen a francia Kylian Mbappé és Aurélien Tchouaméni, a belga Thibaut Courtois, valamint az angol Jude Bellingham sem. Kimaradt a meccskeretből a csütörtökön szerződtetett Yan Diomandé, valamint a sérüléssel bajlódó Raúl Asencio is.Mennyibe kerül a Real Madrid Budapestre hozatala? Milliárdos üzlet vagy veszteséges presztízsmeccs vár a FTC-re?Bankot robbantott a Real Madrid az elefántcsontparti szélsőért
Ezzel együtt lesznek nagy nevek is a szombat este 19.00-kor kezdődő meccsen, így például a klubbal csütörtökön hosszútávó szerződést kötő Vinícius Júnior, valamint Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold és Eduardo Camavinga is bevethető lesz.
A Nemzeti Sport úgy tudja, a spanyol klub küldöttségének néhány tagja már csütörtökön becsekkolt az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe, a csapat péntek este érkezik. A tervek szerint a madridi csapat szombaton negyed hatkor indul a stadionba, és a mérkőzés után a repülőtér felé veszi az irányt.
Sérülés miatt játékvezető-csere
Berke Balázs vezeti a szombati mérkőzést, ugyanis Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett. Segítője Tóth II Vencel és Szert Balázs lesz.
Harmadik számú mezében játszik a Ferencváros
A szombati mérkőzésen debütál Ferencváros harmadik számú meze, amely
szürkésfehér alapszínű, felületét pedig négyszögletes elemekből álló mintázat díszíti; a mellrészen elhelyezett turulmadaras címer arany kivitelben jelenik meg. A nyak hátsó részén a nemzeti színű kokárda kapott helyet, a mez alját pedig piros, fehér és zöld fonalak díszítik.
A mez egy pályázat eredményeként született meg, a Macron sportszergyártó tavaly nyáron hirdette meg, hogy a szurkolók tervezzék meg a harmadik számú dressz. A győztes terv alkotója Honvári Gergely lett. Az új felszerelés 100 százalékban újrahasznosított PET-poliészterből készült.Régi barátságos játszótárs a Real Madrid