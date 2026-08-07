Némiképp váratlanul egy hajdú-bihari helyen találták meg a Dániában eltűnt kamasz lányt

Dánia;Hajdú-Bihar megye;eltűnés;kamasz;

2026-08-07 20:54:00 CEST

Arról egyelőre nincs információ, hogyan és milyen okból került Magyarországra.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 6-án Hajdú-Bihar vármegyében megtalálták azt a 15 éves dán lányt, akinek az eltűnése miatt egy nappal korábban kértek segítséget a magyar hatóságoktól – írja a 24 az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása alapján.

Az Europol Dán Nemzeti Iroda augusztus 5-én jelezte a magyar társszervnek, hogy információik szerint az eltűnt kiskorú Magyarországon tartózkodhat. A rendőrök másnap találták meg, sérülés nélkül úszta meg a kalandot.

Az ORFK közlése szerint a rendelkezésre álló adatok, valamint a lány elmondása alapján nem történt vele szemben bűncselekmény. A megtalálása után gondoskodtak a védelembe vételéről, és értesítették a hozzátartozóit, valamint a dán hatóságokat is.

A dán sajtó arról számolt be, hogy folyamatban van a kamasz lány hazatérése Dániába. Arról egyelőre nincs információ, hogyan és milyen okból került Magyarországra.