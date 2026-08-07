Kifeszített zsinór miatt esett el egy kerékpáros Kecskemét főterén, szemtanúkat keres a rendőrség

Kecskemét;biciklis;közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény;

2026-08-07 18:15:00 CEST

Egy hatvan év körüli nő belehajtott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egy kerékpáros könnyebben megsérült Kecskemét főterén, miután belehajtott egy két fa közé kifeszített vékony kötélbe vagy zsinórba. A Kecskeméti Rendőrkapitányság közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen személlyel szemben - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendelkezésre álló adatok alapján július 25-én 13 óra 10 perc előtt ismeretlen személy a Szabadság téren, a Hírös Forrás szökőkút irányából a Kecskeméti Református Egyházközség temploma felé vezető útvonalon két fa közé nagyjából 160 centiméteres magasságban feszítette ki a vékony kötelet vagy zsinórt.

Ebbe hajtott bele kerékpárjával egy 60 év körüli nő, aki az ütközés után elesett. A rendőrségi tájékoztatás szerint az asszony könnyebb sérüléseket szenvedett.

A kecskeméti rendőrök az eset körülményeinek tisztázásához a lakosság segítségét kérik. Aki látta a történteket, vagy érdemi információval rendelkezik róluk, személyesen jelentkezhet a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, illetve bejelentést tehet a 112-es segélyhívón vagy a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán.