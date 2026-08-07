Tűz ütött ki a Marczibányi téri sportcsarnokban, veszélybe került a fallabda Európa-bajnokság megrendezése

tűz;Európa-bajnokság;fallabda;Pósfai Gábor;Marczibányi tér;

2026-08-07 21:45:00 CEST

Személyi sérülés nem történt, de a szomszédos squash klub beázása miatt komoly veszélybe került a másfél hét múlva kezdődő verseny.

Kigyulladt péntek délelőtt egy elektromos szekrény a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban, a tűz pedig a tetőre is átterjedt - közölte péntek esti Facebook-bejegyzésében a belügyminiszter.

Pósfai Gábor azt írta, a tetőn 8-10 négyzetméteren égett a szigetelés és több vezeték a napelemek közelében. A csarnokban jelenleg nincs áram.

A tűz következményei a szomszédos squash klubot is érintették, ahol a bejegyzés szerint komolyabb beázás történt. Ez nemcsak a jelenlegi sportolást akadályozza, hanem komoly veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését is.

A belügyminiszter közlése szerint a szervezőkkel és a sportállamtitkársággal azon dolgoznak, hogy a verseny módosított tervek mellett is időben elkezdődhessen.

A politikus külön megköszönte a tűzoltók munkáját. A tüzet délutánra oltották el.