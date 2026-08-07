Tűz ütött ki a Marczibányi téri sportcsarnokban, veszélybe került a fallabda Európa-bajnokság megrendezése

Kigyulladt péntek délelőtt egy elektromos szekrény a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban, a tűz pedig a tetőre is átterjedt - közölte péntek esti Facebook-bejegyzésében a belügyminiszter.
Pósfai Gábor azt írta, a tetőn 8-10 négyzetméteren égett a szigetelés és több vezeték a napelemek közelében. A csarnokban jelenleg nincs áram.
A tűz következményei a szomszédos squash klubot is érintették, ahol a bejegyzés szerint komolyabb beázás történt. Ez nemcsak a jelenlegi sportolást akadályozza, hanem komoly veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését is.
A belügyminiszter közlése szerint a szervezőkkel és a sportállamtitkársággal azon dolgoznak, hogy a verseny módosított tervek mellett is időben elkezdődhessen.
A politikus külön megköszönte a tűzoltók munkáját. A tüzet délutánra oltották el.