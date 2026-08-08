„Ez már nekünk is sok, és sajnos nem látjuk a végét” - Mostanáig 9775 szabadtéri tűz volt az országban

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;tűzoltók;katasztrófavédelem;tűzeset;

2026-08-08 11:55:00 CEST

A rengeteg tűzeset legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Eddig összesen mintegy 96 649 745 négyzetméternyi terület égett le.

Ez már nekünk is sok! És sajnos nem látjuk a végét... szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár megfékezzük valamennyit, ha kell, hosszú napokon keresztül dolgozunk egy-egy kárhelyszínen, de az azért bennünket is megdöbbent, hogy idén már több mint kilenc és félezer alkalommal kellett szabad téren pusztító lángokkal megküzdeni - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzésében.

A katasztrófavédelem szerint az egészben az a legelszomorítóbb, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, miközben másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Mint írták, mostanáig 9775 szabadtéri tűz volt az országban, ezek következtében összesen mintegy 96 649 745 négyzetméternyi terület égett le. A csapadékmentes száraz, forró nyár kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának.

A tüzek megelőzése érdekében a katasztrófavédelem a következőkre hívta fel a figyelmet:

Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Kerten belül zöldhulladékot csak akkor lehet égetni, ha azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és csak azokban az időpontokban, amelyeket a rendelet meghatároz.

A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, amellyel a tűz kordában tartható.

Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék-égetést szabályozó rendelete, tilos a kertben égetni.

Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad.

Tarlót és nádast égetni az egész országban tilos.

A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra.

Az égő cigarettacsikket soha nem szabad eldobni.

Tűz észlelése esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívót.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a katasztrófavédelem, illetve a NÉBIH honlapján lehet tájékozódni.