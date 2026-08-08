Bozóttűz kezdett terjedni a hadtörténeti rendezvény után egy Nyugat-Szlovákiában fekvő katonai támaszponton

Szlovákia;katonai bázis;bozóttűz;

2026-08-08 23:05:00 CEST

A lángokat az esti órákra sikerült megfékezni.

Bozóttűz ütötte fel a fejét Nyugat-Szlovákiában a Szenice közelében fekvő Erdőhát (Záhorie) katonai körzetben szombat délután, a támaszponton rendezett Szahara Szlovákia 2026 hadtörténeti rendezvény után. Michal Bachraty, a védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy a lángokat az esti órákra sikerült megfékezni, az oltásban huszonegy tűzoltó nyolc járművel és egy helikopter, valamint 72 önkéntes tűzoltó vett részt.

A Besztercebányai kerületi Barackán (Bravacovo) péntek éjjel tíz épület – öt lakóház és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek - égtek le, egy ember füstmérgezést szenvedett – közölte a besztercebányai tűzoltóság munkatársa, Matus Kondela. Közlése szerint közel 60 profi és önkéntes tűzoltót várnak a helyszínre. A rendőrség gyanúja szerint gyújtogatás történt, az okozott kárt 400 ezer euróra becsülik.