Felrobbant egy Romániából Bulgáriába berepülő drón

Románia;Bulgária;robbanás;drón;

2026-08-08 18:45:00 CEST

Jelenleg nincs jele annak, hogy szándékos támadás történt volna.

Felrobbant egy Románia irányából Bulgáriába berepülő drón szombat reggel a román-bolgár határ mellett, a Törökországot Ukrajnával összekötő Transz-Balkán gázvezeték közelében - jelentette be Rumen Radev bolgár kormányfő.

A drón Bulgária északkeleti részén, Kardam határfalu átkelőjének közvetlen közelében robbant fel, egy kilométerre a gázvezeték kompresszorállomásától. A robbanásban nem sérült meg senki - közölte a miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójában.

Radev azt is elmondta, hogy a drónt sem a román, sem a bolgár légtérben nem észlelték a robbanás előtt, ami azt bizonyítja, hogy továbbra is kihívást jelent a pilóta nélküli repülőszerkezetek észlelése és azonosítása. A bolgár határőrség és a védelmi minisztérium vizsgálja a felrobbant drón hátterét - tette hozzá.

Dimitar Sztojanov belga védelmi miniszter szombat délután arról számolt be, hogy a drón egy mezőn csapódott be, és egy Maja típusú álcadrón volt, amelyet legnagyobb részt az ukrán fegyveres erők alkalmaznak. „Jelen állás szerint semmi sem utal arra, hogy szándékosan elkövetett incidensről lenne szó” - tudatta a tárcavezető.

A BTA hírügynökség jelentése szerint Sztojanov a kormány biztonsági tanácsának ülése után tartott tájékoztatón kijelentette, hogy Bulgária megerősítette légterének védelmét, miután több olyan incidens is történt, amelyekben drónok hatoltak be román területre.

Július 24-én a román légierő Románia légterében lelőtt egy drónt. Ez volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, amelyet lelőttek Románia területén az ukrajnai háború kitörése óta. A bolgár védelmi miniszter most azt hangoztatta, hogy a romániai eseményekre és a román légierő által lelőtt drónokra reagálva, fokozták a bolgár légtér felügyeletét, és további személyzet és katonai eszközök bevetésével megerősítették a védelmét. Hozzűfűzte, hogy emellett további radarállomásokat is telepítettek a kijelölt térségbe. Sztojanov egyben biztosította az újságírókat, hogy a megerősített szolgálati és felügyeleti intézkedések továbbra is érvényben maradnak.