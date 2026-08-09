Vasárnaptól néhány újabb forró nap jön, de aztán néhány fokkal mérséklődik a meleg

Vasárnap estig általában derült vagy felhőtlen idő várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél a Tiszántúlon időnként megélénkül, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 29 és 35, késő este 20, 27 fok között várható – olvasható a HungaroMet honlapján. Az előrejelzés szerint a rég nem tapasztalt friss éjszaka után ismét melegedés kezdődik.
Vsárnap estétől hétfő reggelig túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék kizárt, majd hétfőn és kedden ismét komolyabb forróság köszönt ránk, a maximum hőmérséklet 33, 37 fok között alakul. A hét második napján fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 12, 24, délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
A MeteoStudió videója szerint a hét közepén érkező hidegfront szétesik fölöttünk, ez azt jelenti, hogy néhány fokkal mérséklődik a forróság. A meleg idő a hét második felére is megmarad, bár forróság már nem lesz, a hőmérséklet azokban a napokban eléri majd a 33-36 fokot is. A szárazság azonban velünk marad, csapadékra az ország nagy részén nincs kilátás.