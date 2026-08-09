időjárás;szárazság;meleg;hidegfront;enyhülés;forróság;

2026-08-09 09:04:00 CEST

Vasárnaptól néhány újabb forró nap jön, de aztán néhány fokkal mérséklődik a meleg

Vasárnap és még a hét elején szenvedni fogunk a hőségtől, 37-38 fokot is mérhetünk majd, de az előrejelzések szerint a hét közepén kisebb fordulat várható.