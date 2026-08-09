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Joe Biden 2026. június 18-án Barack Obama chicagói elnöki könyvtárának megnyitóján

Súlyosbodott Joe Biden prosztatarákja

A volt amerikai elnök súlyos betegségéről a fia nyilatkozott röviden. 

Joe Biden prosztatarákja túlterjedt a csontjain, nagyon fájdalmas, gyengíti a volt amerikai elnököt –  idézi a Reuters, mit mondott a politikus fia, Hunter Biden egy BBC Newsnight című műsorában.

A 83 éves demokrata Joe Biden szóvivője szombaton nem kívánt nyilatkozni sem a voltelnök állapotáról, sem a fia interjújáról. A Reuters emlékeztetett arra, hogy Joe Biden még 2025 májusában, kevesebb mint négy hónappal a Fehér Házból való távozása után, maga közölte, hog a prosztatarák „agresszív formáját” diagnosztizálták nála, és az átterjedt a csontjaira.

A korábbi amerikai elnököt 2020-ban a legidősebb emberként választották meg az Egyesült Államok élére. Arról lapunk is beszámolt múlt szeptemberben, hogy műtéten esett át, bőrrákos szövetet távolítottak el a homlokáról, szóvivője pedig októberben azt közölte, hogy sugárkezelést és hormonterápiát kap. Joe Biden idén júniusban részt vett Barack Obama elnöki könyvtárának felavatásán, saját elnöki memoárjának megjelenése november 17-én várható.

Nagy tömeg vett részt a tizenhatodik Prague Pride felvonuláson a cseh fővárosban. A július végi berlini gázolásos támadás miatt több száz rendőr vigyázta a menetet, amelynek résztvevői az egyenlő jogok, a házassági egyenlőség és a biztonságos közösségi terek mellett álltak ki.