Súlyosbodott Joe Biden prosztatarákja

Joe Biden prosztatarákja túlterjedt a csontjain, nagyon fájdalmas, gyengíti a volt amerikai elnököt – idézi a Reuters, mit mondott a politikus fia, Hunter Biden egy BBC Newsnight című műsorában.
A 83 éves demokrata Joe Biden szóvivője szombaton nem kívánt nyilatkozni sem a voltelnök állapotáról, sem a fia interjújáról. A Reuters emlékeztetett arra, hogy Joe Biden még 2025 májusában, kevesebb mint négy hónappal a Fehér Házból való távozása után, maga közölte, hog a prosztatarák „agresszív formáját” diagnosztizálták nála, és az átterjedt a csontjaira.
A korábbi amerikai elnököt 2020-ban a legidősebb emberként választották meg az Egyesült Államok élére. Arról lapunk is beszámolt múlt szeptemberben, hogy műtéten esett át, bőrrákos szövetet távolítottak el a homlokáról, szóvivője pedig októberben azt közölte, hogy sugárkezelést és hormonterápiát kap. Joe Biden idén júniusban részt vett Barack Obama elnöki könyvtárának felavatásán, saját elnöki memoárjának megjelenése november 17-én várható.Prosztatarákkal diagnosztizálták Joe BidentRákműtéten esett át Joe Biden