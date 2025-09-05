Rákműtéten esett át Joe Biden

műtét;Joe Biden;daganat;bőrrák;

2025-09-05 08:59:00 CEST

A beavatkozás során bőrrákos szövetet távolítottak el a 82 éves volt amerikai elnök homlokáról.

Sikeres volt Joe Biden volt amerikai elnök rákműtéte és jól halad a gyógyulás útján – közölte helyi idő szerint csütörtökön az NBC News amerikai hírcsatorna Biden csapatának egy szóvivőjére hivatkozva. Kelly Scully tájékoztatása szerint a beavatkozás során bőrrákos szövetet távolítottak el a volt elnök homlokáról.

A 82 éves Biden májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd, csapata pedig arról adott hírt, hogy bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre. Biden már elnöksége idején, 2023-ban átesett egy műtéten, szintén rákos bőrelváltozás miatt.

Az egykori elnök fizikai és mentális állapota gyakran került kereszttűzbe hivatali ideje alatt, maga Biden pedig a 2024-es elnökválasztási kampány idején végül visszalépett a jelöltségtől. Azóta a volt politikus visszavonultan él és csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.