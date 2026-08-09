Szerdán jön a napfogyatkozás, de Magyarországon csak részleges lesz

NASA;ESA;Albert Einstein;részleges napfogyatkozás;

2026-08-09 18:17:00 CEST

Augusztus 12-én este hét óra körül mindenképpen keressük meg azt a pontot, ahonnan a legteljesebb napfogyatkozást láthatjuk majd pontban 19 óra 56 perckor. Ha a Kárpát-medencében maradunk, akkor csak részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk, viszont még akkor is vegyünk fel védőszemüveget szemünk károsodásának elkerülésére!

Huszonhét év után újra esélyünk van megnézni a részleges napfogyatkozást jövő szerdán, augusztus 12-én. Aki a teljes napfogyatkozás részese akar lenni, annak nem sok esélye van a Kárpát-medencében: ugyanis az égi jelenség teljes sávja Grönland, Izland, Észak-Spanyolország és Északkelet-Portugália felett vonul el.

De azért itt sem reménytelen a rendkívüli látvány megtekintése. S hogy megpillantsuk, amikor először érintkezik a Hold a Nappal, keressünk egy magaslati helyet, ahol az égi jelenség első pillanatától, 19:22 órakor nyomon követhetjük, amint komótosan kúszni kezd a Hold a fényt adó égitestet folyamatosan letakarva. A részleges napfogyatkozás maximuma hazánkban elméletileg 19:56-kor következik be. Budapesten a naplemente 18:58-kor köszönt be ezen a napon, tehát a fővárosban majdhogynem teljes átfedettség van az égi tünemények eseményei között, ami a csillagászok számítása szerint 20:01-kor ér véget.

Viszont teljesen másképp láthatjuk a Hold és a Nap találkozását országunk keleti és nyugati részein. Debrecen környékén a napkorongnak csak körülbelül 40 százaléka kerül takarásba, míg Győrben 73, Sopronban pedig már 81 százalékos lesz a fedettség.

Ne feledkezzünk meg a védőszemüvegről!

Miután megtaláltuk a hozzánk legközelebb eső magaslati pontot vagy egy olyan helyet, ahol a horizont határának látványát semmi sem akadályozza (fa vagy épület, mert akár az Alföldről is követhetjük a jelenséget!), akkor a tökéletes látványhoz megfelelő szemüveg is kell. Egyrészt azért, mert tudvalevő, hogy a Napba eleve soha nem nézhetünk szabad szemmel, másrészt azért, hogy ezekben a rendkívüli percekben se károsítsuk látásunkat. Vegyünk fel az ISO 12312-2 nemzetközi szabványnak megfelelő, tanúsítvánnyal ellátott napfogyatkozás-néző szemüveget. Szakemberek szerint hegesztőüveget is lehet használni, de kizárólag 14-es árnyalatút – hívják fel a figyelmet a veszélyekre.

Távcsővel vagy fényképezőgéppel csak az objektív elé helyezett, gyári napszűrő fóliával vagy üveggel szabad a Napra nézni, a szűrő hiánya azonnali és végleges vakságot okozhat.

Észak-Spanyolország partjainál, ahol a legjobban éri el Európát a napfogyatkozás, 2 perc 18 másodpercig tarthat a teljes sötétség. Egyébként a digitális világban természetesen semmiről senki nem marad le, a NASA és az Európai Űrügynökség élő internetes közvetítésén bárki követheti a folyamatot, persze nem „magyar szögből”, utóbbi a spanyol optika szemszögéből.

1999-ben a Balatonon

Az amerikaiaknak ezúttal nincs szerencséjük, legközelebb 2033. március 30-án nyílik lehetőségük teljes napfogyatkozást látni, akkor is csak Alaszkából. A kontinensen 2044. augusztus 22-ig kell várni a következő teljes napfogyatkozásra, amikor a teljes sáv Észak-Dakota és Montana felett húzódik.

Ellenben a legutóbbi napfogyatkozás 2024 áprilisában Mexikóból, az Egyesült Államokból és Kanadából is látható volt, Európában viszont hasonló élményben 1999. augusztus 11-én volt utoljára részünk – közölte az Európai Űrügynökség. A mostani lesz az első teljes napfogyatkozás, amely 1905 óta látható lesz Spanyolország szárazföldi területéről. Az ESA szerint ez az első annak a három napfogyatkozásnak a sorában, amelyeket Spanyolországból mostantól 2028-ig lehet majd megfigyelni.

Carole Mundell, az ESA tudományos igazgatója, a közös csodavárásra és a közös élményre hívja fel a figyelmet, „amely összeköt bennünket az Univerzummal és emlékeztet arra, hogy a felfedezés és a megértés iránti vágy az emberiség egyik legnagyobb erőssége” – fogalmazott közleményében.

Eisteinnek igaza volt

A tudósok számára ilyenkor ablak nyílik a napkorona, a légkör tanulmányozására. Most is, a várt intervallumban, nagy magasságban repülő léggömböket terveznek felbocsátani, amelyek képeket készíthetnek az eseményről és a Hold árnyékáról. Az 1919-es napfogyatkozáskor végzett kísérletet akarják most megismételni, amelynek során megmérték, hogyan téríti el a Nap gravitációja a távoli csillagok fényét. A kísérlet megerősítette Albert Einstein általános relativitáselméletét – adta hírül a Napfogyatkozások Triójának Spanyol Tudományos és Tanácsadó Bizottsága.

„Az ilyen pillanatokat arra használjuk, hogy közelebb hozzuk az űrkutatást és a technológiát a társadalomhoz, inspiráljuk a jövő generációit, és a felfedezés izgalmán keresztül összehozzuk Európa különböző részein élő embereket” – mondta Carole Mundell.

Legközelebb 2027. augusztus 2-án ismét lesz napfogyatkozás Magyarországon, de akkor is csak részleges. A teljesre 2081-ig kell várni.