Medve támadt egy biciklizőre a szlovákiai Valcsai-völgyben

Szlovákia;természetvédelem;sérülések;medvetámadás;

2026-08-09 18:37:00 CEST

A több sérülést, nyílt sebeket szenvedő férfit a túrócszentmártoni kórházba vitték, ahol megoperálták. A történtek után a hatóságok a medvét keresni kezdték, de eddig nem találták.

Medve támadt egy 55 éves kerékpározó férfira szombat este a Valcsai-völgyben (Valčianska dolina), Turócszentmárton közelében – írja az Új Szó. – Az állat a földre rántotta a férfit, aki több, különböző súlyosságú sérülést szenvedett. A férfit a Turócszentmártoni Egyetemi Kórházba szállították, ahol megoperálták. Állapota stabil.

A támadás szombat este 19 órakor, Valcsa (Valča) közelében, a Snowland Valčianska dolina sport- és üdülőközpont közelében, a völgy bejáratánál található sorompónál történt. Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának kommunikációs munkatársa szerint a helyszínre két mentőegységet riasztottak. A férfit több nyílt sebbel vitték kórházba. A támadás után a sérült saját lábán eljutott a közeli turistaházakhoz, ahonnan a 112-es segélyhívón kértek segítséget.

A Fatra barnamedve-elhárító beavatkozó csoportja a rendőrséggel együttműködve röviddel a támadás után átvizsgálta a környéket, a medvét azonban nem találták meg. A területet késő estig megfigyelés alatt tartották, majd vasárnap hajnalban az állami természetvédelmi szervek ismét ellenőrizték a helyszínt és környékét. A szakemberek nem találtak olyan természetellenes táplálékforrást vagy etetőhelyet, amely a medvét a térségbe vonzhatta volna. Az állatot egyelőre nem sikerült azonosítani. A beavatkozó csoport és a helyi önkormányzat fokozott óvatosságra szólította fel a Valcsai-völgy lakóit, üdülőtulajdonosait és látogatóit, különösen az erdős területeken való közlekedés során.