Legkevesebb 13-an meghaltak és kilencvenen megsebesültek orosz légicsapásokban Ukrajna-szerte

Ukrajna;civilek;sebesültek;halálos áldozatok;rakéták;drónok;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

2026-08-09 16:41:00 CEST

A helyi hatóságok jelentése szerint ismét civileket értek a szombat éjjeli és vasárnap is folytatódó támadások. A Putyin-rezsim hadserege drónokat, cirkáló- és ballisztikus rakétákat lőtt ki több ukrán megyére.

Az újabb orosz támadásokban legkevesebb 13 ember halt meg és csaknem kilencven sebesült meg eddig a hétvégén – közölték az ukrán helyi hatóságok augusztus 9-én, vasárnap a The Kyiv Independent. A sajnos megszokott haditudósítások A napok híján négy és fél éve Moszkva által a szomszédja ellen indított háborúban egyre változatosabb fegyvernemekkel mérnek csapásokat Ukrajnára. Az ukrán légierő augusztus 9-i jelentése szerint az éjszaka folyamán az ukrán erők 174 Sahed típusú drónt és öt Banderol cirkálórakétát lőttek le. A hadsereg közlése szerint az orosz rakéták és drónok 22 célpontot találtak el, több ponton a törmelékek okoztak károkat.

Az Odessza megyei támadásokban legalább tizenketten megsebesültek, Odessza városának egy része áram- és vízellátás nélkül maradt. Kijev megyében hárman vesztették életüket: egy hároméves kisfiú és nagyszülei. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elnök a Telegramon arról is beszámolt, hogy a támadások során további négy embert szállítottak kórházba, köztük a gyermek szüleit, a 15 éves testvérét és egy szomszédot, aki a segítségükre sietett, de egy újabb támadásban maga is megsérült.

Zelenszkij szerint az orosz erők hat ballisztikus rakétát is kilőttek Kijev polgári infrastruktúrájára, a fővárosban egy ember halt meg. Az államfő ismét a Nyugatot sürgette az ország légvédelmének megerősítésére, légelhárító rendszerek, elfogórakéták telepítésére, valamint Oroszországra kiterjesztett újabb szankciókra, amelyek megakadályoznák Moszkvát a ballisztikus rakéták gyártásában. Ezek a fegyverek további áldozatokat szedtek: Harkiv megyében hárman vesztették életület, 37-en megsebesültek. Harkiv Szaltivszkij kerületében egy toronyházat ért találat két emeletet szinte megsemmisítettek, két férfi halálát okozva.

Donyeck megyében és Szumi megyében három-három ember meghalt és öten-öten megsebesültek. Herszon megyéből tíz sebesültet jelentettek, közülük ketten még gyermekek. Zsitomir megyében hárman megsérültek, egy embert égési sérülésekkel szállítottak kórházba – közölte. Dnyipropetrovszk megyében 11 ember, köztük négy gyermek megsérült. Zaporizzsja megyében egy nap alatt 974 támadás jegyeztek fel. Két sérültről tudnak, míg Mikolajiv megyében csak egyről.