Legkevesebb 13-an meghaltak és kilencvenen megsebesültek orosz légicsapásokban Ukrajna-szerte

Az újabb orosz támadásokban legkevesebb 13 ember halt meg és csaknem kilencven sebesült meg eddig a hétvégén – közölték az ukrán helyi hatóságok augusztus 9-én, vasárnap a The Kyiv Independent. A sajnos megszokott haditudósítások A napok híján négy és fél éve Moszkva által a szomszédja ellen indított háborúban egyre változatosabb fegyvernemekkel mérnek csapásokat Ukrajnára. Az ukrán légierő augusztus 9-i jelentése szerint az éjszaka folyamán az ukrán erők 174 Sahed típusú drónt és öt Banderol cirkálórakétát lőttek le. A hadsereg közlése szerint az orosz rakéták és drónok 22 célpontot találtak el, több ponton a törmelékek okoztak károkat.
Az Odessza megyei támadásokban legalább tizenketten megsebesültek, Odessza városának egy része áram- és vízellátás nélkül maradt. Kijev megyében hárman vesztették életüket: egy hároméves kisfiú és nagyszülei. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elnök a Telegramon arról is beszámolt, hogy a támadások során további négy embert szállítottak kórházba, köztük a gyermek szüleit, a 15 éves testvérét és egy szomszédot, aki a segítségükre sietett, de egy újabb támadásban maga is megsérült.
Zelenszkij szerint az orosz erők hat ballisztikus rakétát is kilőttek Kijev polgári infrastruktúrájára, a fővárosban egy ember halt meg. Az államfő ismét a Nyugatot sürgette az ország légvédelmének megerősítésére, légelhárító rendszerek, elfogórakéták telepítésére, valamint Oroszországra kiterjesztett újabb szankciókra, amelyek megakadályoznák Moszkvát a ballisztikus rakéták gyártásában. Ezek a fegyverek további áldozatokat szedtek: Harkiv megyében hárman vesztették életület, 37-en megsebesültek. Harkiv Szaltivszkij kerületében egy toronyházat ért találat két emeletet szinte megsemmisítettek, két férfi halálát okozva.Új irányt jelezhet a Vučić-rezsim külpolitikai pálfordulásaiban az ukrán elnök belgrádi látogatása
Donyeck megyében és Szumi megyében három-három ember meghalt és öten-öten megsebesültek. Herszon megyéből tíz sebesültet jelentettek, közülük ketten még gyermekek. Zsitomir megyében hárman megsérültek, egy embert égési sérülésekkel szállítottak kórházba – közölte. Dnyipropetrovszk megyében 11 ember, köztük négy gyermek megsérült. Zaporizzsja megyében egy nap alatt 974 támadás jegyeztek fel. Két sérültről tudnak, míg Mikolajiv megyében csak egyről.Tizenheten meghaltak az Ukrajna elleni orosz rakétatámadásokban