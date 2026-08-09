Egyre nagyobb a tét a hatos lottón, egymilliárd forint közelében a főnyeremény

hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-08-09 19:08:00 CEST

Tizenkét sorsolás óta nincs telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

14 (tizennégy)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

37 (harminchét)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 640 895 forint;

4 találatos szelvény 1203 darab, nyereményük egyenként 13 320 forint;

3 találatos szelvény 19 612 darab, nyereményük egyenként 3780 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 12 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 940 millió forint lesz.