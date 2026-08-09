Egyre nagyobb a tét a hatos lottón, egymilliárd forint közelében a főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
14 (tizennégy)
16 (tizenhat)
23 (huszonhárom)
29 (huszonkilenc)
37 (harminchét)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 640 895 forint;
4 találatos szelvény 1203 darab, nyereményük egyenként 13 320 forint;
3 találatos szelvény 19 612 darab, nyereményük egyenként 3780 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 12 sorsolás óta nem volt, a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 940 millió forint lesz.