Meghalt egy nő, amikor autójával frontálisan ütközött a Vác és Verőce között a 12-es úton

Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton, Vác és Verőce között történt vasárnap délután – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol nekiütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen életét vesztette.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a balesetről azt írták, hogy délután öt óra körül a frontális baleset miatt teljes egészében lezárták a 12-es főutat Vác és Verőce között. A karambol a 2-es kilométernél történt, amikor egymásba rohant két személyautó, az egyiknek hátulról egy harmadik jármű is nekiütközött.
A balesethez a váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek az egyik kocsi sofőrjét feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadították ki, emellett áramtalanították az autókat. A balesetben összesen négyen érintettek, a helyszínre mentő érkezett – tették hozzá.