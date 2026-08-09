Vác;Verőce;halálos baleset;frontális ütközés;Pest megye;személyautók;12-es út;

2026-08-09 21:42:00 CEST

Meghalt egy nő, amikor autójával frontálisan ütközött a Vác és Verőce között a 12-es úton

Az érintett útszakaszt a mentés és helyszínelés idejére teljes szélességben lezárták.