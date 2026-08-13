Egyház és politika

Kövér László;Magyarországi Református Egyház;Osztie Zoltán;

2026-08-13 06:00:00 CEST

Kövér László volt házelnök így nyilatkozott pártja, a Fidesz történelmi nagyságú veresége után: „A sátán most csatát nyert, de Jézus Krisztusé a győzelem.” Szerinte tehát a „jóisten” – ahogy emlegetni szokták – és annak egyszülött fia is a Fideszt pártolja. A szavazók listáján viszont nem szerepeltek, így sikerülhetett az alvilág urának, bár ideiglenesen, hatalomra kerülnie.

Hasonlóan vélekedik Osztie Zoltán, a Belvárosi plébániatemplom papja. Ő az, aki évek óta hálaadó szentmisét celebrál Orbán születésnapján. A Stop Önkény tüntetésen pedig kijelentette, hogy Magyar Péter a sátán eszköze, aki nem a házasság és a család szentségét védi, hanem gyűlöletet kelt. Osztie atya mindenesetre imádkozik a megtéréséért. Egyházi elöljárója, az Esztergom–Budapesti főegyházmegye ugyan elhatárolódott a nyilatkozatától, de az atya folytatja átkozódásait, most már a közösségi médiában.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) nem nyilatkozik, hivatalosan legalábbis. Hetilapjuk cikkei az Imádkozás éve 2026 tematika körül szerveződnek, a rendes évi szárszói konferencia a digitális kihívást jelölte meg fő témájának. Régebben ennek Kövér László rendszeres vendége és főelőadója volt. Itt jelentett be fontos politikai terveket is. Pár éve például azt, mekkora ostobaság volt az egyház és az állam szétválasztása. Lelkes hallgatóságának bejelentette, hogy „Visszacsináljuk!”. Aztán erre mégsem került sor, tudjuk, a sátán…

A református orgánumok pár hétig közöltek kritikus cikkeket a fideszes korszak egyházpolitikájáról, aztán felhagytak vele. Próbálnak kibekkelni, ősszel amúgy is jönnek a választások, Balog Zoltán nem indul a püspökségért, Steinbach József főpásztornak is lejár a mandátuma.

Szerencsére egyházon belül sem mindenki tartja magát az omerta parancsához. Kodácsy Tamás teológiai tanár, lelkipásztor, az egyházon belüli megtisztulási mozgalom vezetője nyilatkozott Balavány Györgynek. Véleménye az MRE tevékenységéről: „Asszisztáltunk a politikai bálványimádáshoz.”

Ebben a szégyenletes színjátékban Balog Zoltán volt, úgymond, a fáraó barátja. Még amikor lemondott a zsinati elnökségről, akkor is tudott pénzt szerezni egyes személyeknek, egyes gyülekezeteknek. Nemhiába járta a mondás: „A Zoli hozza a pénzt.”

De mire fordították a pénzt? Félig vagy egészen üres új templomok építésére vagy régi épületek felújítására – és ki tudja, mire még. Kaptak a kormánytól többmilliárdos ingatlanokat, amelyeket pár évvel az ajándékozás után csendben eladtak. Az egyházakra érvényes egyszerűsített adózás sok mindent homályban hagy.

Kodácsynak abban is igaza van, hogy valójában jóval kevesebben tartoznak érdemi módon a református valláshoz, mint a népszámlálási adatok mutatják. Ez utóbbiak egymilliónál valamivel kevesebb kálvinistát tüntettek fel, a valláshoz, felekezethez szorosan kötődők száma ennek körülbelül az egynegyede lehet. Ennek fényében még aránytalanabbnak tűnnek fel az Orbán-kormány krőzusi adományai.

Az egyháznak távol kell maradnia a pártpolitikától. Ha lesz felekezeti megújulás, csak ennek figyelembevételével történhet. Kodácsy egy 1998-as eseményt idéz fel ennek igazolására, melynek – a KRE oktatójaként – magam is tanúja voltam. A Dunamelléki Egyházkerület akkori püspöke, a Károli egyházi fenntartójának képviselője, Hegedűs Lóránt kötelezővé tette a teológushallgatók számára az egyik, MIÉP-es rendezvényen való részvételt. Többen ellenállásuk jeleként fehér szalagot tűztek ki, és állva hallgatták az előadásokat. A püspök bosszút állt, eltávolította az intézményből a tüntető hallgatók jó részét és a velük rokonszenvező oktatókat is. Kodácsynak is Debrecenben kellett befejeznie a tanulmányait.

Az egyház viszont nem tanult semmit, a MIÉP, majd a Jobbik támogatása után a Fideszhez csapódott, főleg Balog Zoltán miniszterré, majd zsinati elnökké való megválasztása után. Láttuk, nem ingyen.

Ha az MRE erkölcsileg meg akar tisztulni, itt az ideje a pártpolitikától és a hatalom kiszolgálásától való radikális eltávolodásnak.

Kövér László szerető családapaként mindenesetre nem várta meg Jézus Krisztus bejelentett győzelmét. Fiát, Kövér Vajkot elhelyezte a Legfőbb Ügyészségen főosztályvezető-helyettesi munkakörben. Ifjabb Kövér nem érezheti ott magát magányosnak, hiszen édesapja régi pápai barátjának és párttársának, Kontrát Károly volt belügyi államtitkárnak Richárd nevű fia is ott dolgozik, hasonló beosztásban.

A szerző nyelvész.

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