A magyar katolikus egyház álláspontja szerint egy papnak lehet közéleti véleménye, a pártpolitikai szerepvállalástól azonban tartózkodnia kell. Társadalmi konfliktus rendszerint akkor keletkezik, amikor a kettő közötti határ elmosódik – ez történt most a Bús Balázsért, az NKA volt alelnökéért tartott szentmise esetében is.
Máté-Tóth András teológus a keresztény tanítás megalapozatlan, felszínes és indulatokkal telített felhasználásának tartja, hogy Osztie Zoltán plébános a „sátán eszközének” nevezte Magyar Péter miniszterelnököt.
A miniszterelnök nem a házasság és a család szentségét védi, gyűlöletet kelt, eladja a hazáját – állította Osztie Zoltán budapesti plébános. A Fidesz újjászervezésében szerinte közvetve a katolikus közösségeknek is részt kell venniük. Interjú.
Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye gyorsan jelezte, hogy Osztie Zoltán nem egyházi megbízásból szónokolt a Sándor-palota előtti múlt csütörtöki fideszes tüntetésen. Az egész ügy azt mutatja, hogy a katolikus vezetés már nem akarja, hogy rávetüljön a politikai elfogultság árnyéka.
„Keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük” – szögezte le Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke.
Lezsák Sándor szerint a díjazott el tudta választani egyházi szerepét a pártpolitikai szereptől.
Osztie Zoltán plébános, teológus biztosra veszi, hogy a kormányfő születésnapján tartott miséikkel hozzájárultak a Fidesz kétharmados győzelmeihez. Visszautasítja a feltételezést, hogy a miniszterelnök személye körül vallási kultusz épülne, de szó szerinti értelemben diktátorra még szükség is van.
Szentmisét tartottak a miniszterelnök születésnapján a belvárosi nagytemplomban. Eredetileg Kásler Miklós is elment volna, de végül betegségre hivatkozva távol maradt.
Következmények nélkül maradt az egyházon belül Osztie Zoltán plébános LMBTQ-embereket sértő kijelentése.