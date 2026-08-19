De mikor lehet szentmisét tartani Magyar Péterért?

A magyar katolikus egyház álláspontja szerint egy papnak lehet közéleti véleménye, a pártpolitikai szerepvállalástól azonban tartózkodnia kell. Társadalmi konfliktus rendszerint akkor keletkezik, amikor a kettő közötti határ elmosódik – ez történt most a Bús Balázsért, az NKA volt alelnökéért tartott szentmise esetében is.