Kell a napfény a bőrünknek, de nem mindegy, hogy mennyi

napozás;bőrrák;UV-sugárzás;

2026-08-10 19:35:00 CEST

Az utóbbi évtizedekben a bőrrák kockázata miatt szinte kategorikusan tiltották az orvosok a napozást mindenki számára. Azonban az elmúlt években kiderült vannak jó hatásai is a napfénynek. Ehhez egyes embereknek elég naponta néhány percet a napon tölteniük, másoknak hosszabb időre is szükségük lehet, de ez még mindig csak percekben mérhető.

Miután az elmúlt ötven évben rendkívül károsnak ítélték és gyakorlatilag mindenki számára kategorikusan tiltották az orovosok a napozást, az utóbbi években arról jelentek meg tanulmányok, hogy a napfénynek, benne az UV-sugárzásnak jó hatása is lehet a mentális egészségünkre, a D-vitamin szintünkre, az immunrendszerünkre. A magas D-vitamin-szint csökkneti bizonyos rákok és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, javítja a szív- és érrendszer állapotát, segíti az alvást és a gondolkodást.

A napfény csökkenti a vérnyomást is: amikor az UVA sugarak - ebből van a legtöbb a napfényben az UVB és UVC mellett (utóbbiak nem érik el a földfelszínt) - elérik bőrünket, nitrogén-monoxidot szabadítanak ki belőle, ami az erek tágulásáért felelős, ily módon csökkentve a szívroham és a sztrók kockázatát. A kérdés tehát, hogyan használhatjuk ki a napozás előnyeit, úgy, hogy elkerülhessük a veszélyeket.

Valójában mennyi napfényre van szükségünk?

A napozást régebben az angolkór ellen és szanatóriumokban tuberkulózis ellen ajánlották az orvosok, 1903-ban Niels Finsen Nobel-díjat kapott a fényterápia kidolgozásáért, miután felismerte, hogy a tuberkulózis baktérium okozta bőrbetegség (lupus vulgaris) kezelhető erős napsugárzással vagy mesterséges fénnyel. (Az angolkór fiatalkori csontfejlődés zavar, amit a D-vitamin hiánya okoz. Ezt a vitamint a szervezet a bőrünkben napfény hatására képes előállítani.)

A barna bőrt, mint a jólét és egészség jelképét Coco Chanel terjesztette el a világban, miután 1923-ban Cannes-ban bronzbarnára sülve lépett partra egy hajókázás után.

A napozásnak ezek után évtizedekig nagyon pozitív volt a megítélése, egészen addig míg ötven évvel ezelőtt a szaporodó bőrrákos eseteket összefüggésbe nem hozták a napfény és a szoláriumok UV-sugarzásával: a legtöbb bőrrákot a túlzott ultraibolya (UV) sugaraknak való kitettség okozza. Jó tudni, hogy a nap UV-sugarai felhős és hűvös napokon is elérhetnek minket, és visszaverődnek vízfelületekről, a betonról, a homokról és a hórol is.

Ugyanakkor egy húsz éven keresztül végzett átfogó svéd kutatás - amelyben harminc ezer nőt vizsgáltak - 2014-ben arról számolt be, hogy a napfényt kerülők körében kétszeres volt a - bármilyen okból bekövetkező - halálozás mint a legtöbb napfényt kapók körében. Érdekes viszont, hogy a szolárium (mesterséges UV-sugárzás) használata a bármilyen okból bekövetkező halálozás és a rákos halálozás növekedésével járt.

“A megfelelő mennyiségű D-vitamin-szint segít tompítani a gyulladásokat, ellenállni a kórokozóknak és megakadályozza, hogy az immunrendszer a szervezet ellen forduljon” - mondta Rebecca Mason, a Sydney Egyetem orvosprofesszora a BBC-nek. A reggeli napfény amelyben sok a kék fény, a melatonin szint csökkentésével segít elűzni az álmot, a kortizolszint emelésével pedig felkészíti az agyat a napközbeni gondolkodási folyamatokra: a reakcióidőre és az emlékezésre.

Egy több mint 360 000 résztvevő bevonásával végzett tanulmány szerint a napfénynek való kitettség (körülbelül 1,5 óra) összefüggésbe hozható a demencia alacsonyabb kockázatával.

A napfény növeli az agyban található kémiai hírvivő, a szerotonin szintjét, ami segít abban, hogy nyugodtabbnak és koncentráltabbnak érezzük magunkat. A súlyos depresszió miatt napfényes helyiségekben kezelt betegekről kimutatták, hogy gyorsabban épülnek fel. A napfény hiánya viszont növelheti a depressziós tünetek, a rossz hangulat és az álmatlanság kockázatát.

De mennyi az elég napsütés a jó hatásokhoz? Az iránymutatások kortól, földrajzi elhelyezkedéstől és bőrtípustól függően változnak, de a szakértők jellemzően rövid, gyakori napsütést javasolnak. Mason szerint a D-vitamin szintézise szempontjából a leghatékonyabb napozni a nap közepén, amikor az UVB-szint a legmagasabb, de inkább keveset és gyakran. A világos bőrűek számára a hét legtöbb napján rendszeres, rövid napon való tartózkodást javasol: a kezeket, karokat vagy lábakat mindössze néhány percre fedetlenül hagyva. Nagyon magas UV-sugárzásnak kitett területeken erre inkább a délelőtt vagy délután a megfelelő időszak.

A sötét bőrűeknek lényegesen több napsugárzásra lehet szükségük, mivel a magasabb melaninszint azt is jelenti, hogy a D-vitamin termelése hosszabb időt vesz igénybe.

Egy tanulmány szerint az Egyesült Királyságban a megfelelő D-vitamin termelődéséhez a sötétbarna bőrűeknek tavasszal és nyáron körülbelül 25 perc napfényre van szükségük délben. A nagyon sápadt bőrűeknek, azoknak, akiknek a melanoma szerepel személyes vagy családi kórtörténetében, illetve azoknak akiknek sok anyajegyük van, és magas a kockázata a bőrrák kialakulásának, fokozott óvintézkedéseket kell tenniük. Ez vonatkozik azokra is, akik immunszuppresszánsokat szednek.

A napozás dél körül a leghatékonyabb, ekkor az UVA-hoz képest több UVB-sugárzás van a napfényben, ami ugyan a bőrrák elsődleges oka, de elengedhetetlen a D-vitamin termelődéséhez. A nap korábbi vagy későbbi szakaszában nem kapunk annyi UVB-sugárzást, és a viszonylag károsabb UVA-sugárzásnak vagyunk kitéve, ami összefüggésben áll a bőr öregedésével, és szerepet játszik a bőrrák kialakulásában is.

Mason azonban hangsúlyozza, hogy a napozás után gondosan le kell fednünk testrészeinket, és ő is felhívja a figyelmet a sokszor hangoztatott veszélyre: kerülni kell a hosszan tartó, védelem nélküli napsugárzást, különösen délelőtt tíz és délután négy óra között. Hozzáteszi, hogy a nem napozás céljából szabadban töltött idő is számít, legyen szó testmozgásról vagy a szabadban történő ügyintézésről.

A veszélyek

A napon töltött túlságosan sok idő nem hat a D-vitamin-termelés mennyiségére, viszont növeli a leégés, a pigmentáció, a korai öregedés kockázatát, és ez a bőrrák kialakulásának elsődleges oka.

A napsugárzásnak való kitettség korlátozása gyermekkorban és serdülőkorban kritikus fontosságú, mivel a kutatások azt mutatják, hogy az életünk első 20 évében eltöltött napsugárzás mennyisége jelentős mértékben meghatározza a bőrrák kialakulásának valószínűségét.