Itt a videó, átúszta a Dunát, aztán elindult Országház felé a Kossuth téren a metróba tévedő vaddisznó

Budapest;metró;Duna;rakpart;vaddisznó;

2026-08-10 09:18:00 CEST

Felvétel készült arról, ahogy a párosujjú patás elindul az Országház felé a rakparton.

Kiderült, hogyan kerülhetett a budapesti belvárosba, a Kossuth térre egy vaddisznó szombaton, ugyanis felvétel készült arról, ahogy egy ilyen állat előbb a Dunában úszik, majd később a rakparton elindul a Parlament felé.

Hétvégén a katasztrófavédelem számolt be arról, hogy vaddisznót gázolt egy metrószerelvény az 2-es vonalon a Kossuth Lajos téri állomáson. A baleset következtében az állat a vezetőfülke alá szorult, a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett egy vadász is érkezett. A szerelvény elmozdítását, majd az állomás feszültségmentesítését követően az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították.

A 444-nek később egy olvasó küldte el a felvételt, amin az látszik, hogy a metrós látogató a Margitszigetről érkezhetett Pestre:

Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az RTL Híradónak elmondta, hogy a vaddisznók nem idegenkednek a víztől. - Igen jó úszók, és hogyha van okuk belemenni a vízbe, akkor bele is mennek és át is tudnak menni a túlpartra - hangsúlyozta.

Egyébként nem először tűnt fel vaddisznó a Dunánál: 2018-ban a Római-parton szaladt egy állat, de a Margitszigeten is kószált már vaddisznó. Feltehetően Újpest felől vagy a budai zöldövezetből érkeznek a folyóhoz. Tavaly nyáron a János kórháznál szaladt át az úton egy csapat vaddisznó, de többek közt a Normafánál is feltűntek az állatok. Karácsony Gergely főpolgármester szerint elsősorban a XII. kerületben kell kezelni a problémát.