A Mi Hazánk nem állt fel a roma holokauszt rövid parlamenti megemlékezésén

botrány;megemlékezés;roma holokauszt;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-08-10 17:44:00 CEST

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül. Az ellenzéki párt az újabb rasszistagyanús viselkedést azzal magyarázta, hogy a felszólalás és a felállás nem volt házszabályszerű.

Az Országgyűlés hétfői ülésnapján Gyöngyösi István, a Tisza párt képviselője a napirend előtti felszólalások sorában megemlékezett a roma holokauszt, a porajmos áldozatairól. – 1944. augusztus 2-ról 3-ra virradóra több ezer roma embert tereltek Auschwitz-Birkenauban gázkamrába és gyilkoltak meg egyetlen éjszaka alatt, köztük magyar állampolgárokat – mondta, megjegyezve, hogy túl sokáig voltak elhallgatva a roma áldozatok.

Gyöngyösi István kiemelte, hogy augusztus 2. nemcsak a romák napja, hanem Magyarország napja is, mert amikor magyar romákat hurcoltak el, akkor magyar embereket hurcoltak el. A képviselő azt kérte, hajtsanak fejet a roma holokauszt áldozatai előtt. Kérésének a képviselők – a Mi Hazánk-frakció tagjain kívül – eleget is tettek és néma felállással emlékeztek az áldozatokra.

Ahogy a többségében roma gyerekzenészekből álló sükösdi SUGO Tamburazenekar előadásakor a parlament alakuló üléséről történt kivonulást, úgy a mostani botrányt sem hagyta szó nélkül Magyar Péter. – Döbbenetes dolog történt. Az egész Ház, a Fidesz- és a Tisza-frakció is felállva emlékezett többezer honfitársunk kivégzésére, a roma holokauszt áldozataira, addig a Mi Hazánk 6 képviselője ülve maradt. Ez nem maradhat szó nélkül – mondta a miniszterelnök, felemlegetve a május 9-én történteket. A rasszizmus, cigányellenesség vádját Toroczkai László frakcióvezető eltolta magától, mondván, fejet hajtanak az áldozatok előtt, de szerinte a Tisza képviselői rendre megszegik a házszabályt, ahogy most a megemlékezésnél is, és ők csak ez ellen tiltakozva nem álltak fel. Később emiatt a házbizottság összehívását is indítványozta.

A botrány mellett szinte elsikkadt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter válasza Gyöngyösi István megemlékező szavaira. Kijelentette, még mindig előfordul, hogy embereket származásuk, felekezetük, bármilyen más meghatározottságuk miatt ér hátratétel. A miniszter kötelességnek nevezte az emlékezést és annak megelőzését, hogy még egyszer a holokauszthoz hasonló történjen az emberiség történelmében, ezért fel kell lépni a gyűlölet ellen. – A kormánynak kiemelt kötelessége a társadalmi megbékélés, ennek része az elmúlt másfél-két évtized következményeinek kezelése, de meg kell kezdeni a korábbi történelmi sérülések és tragédiák feldolgozását is. Hamarosan elkészülnek azok a javaslatok, amelyek e folyamat megindításához szükségesek – tette hozzá Tarr Zoltán.