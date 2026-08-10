Vizes Európa-bajnokság: második a női 4x200 méteres váltó

K. M.

úszás;Európa-bajnokság;

2026-08-10 19:44:00 CEST

A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet nyert a párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján.

A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna,Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó második lett a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitányán.

Az olimpiai hatodik női négyes 7:56.75-ös idővel harmadikként került a fináléba, ahol órási csata zajlott a második pozícióért. A britek több mint három másodperc előnnyel győztek, a magyarok 7:49:09-es idővel értek célba. A harmadik oroszok lemaradása négy, a negyedik németé pedig csupán öt század volt.

Ez volt a medencés úszóválogatott első érme a kontinensviadalon.

Korábban Szabó-Feltóthy Eszter bejutott a 200 méteres női hátúszás döntőjébe, míg Kokas Fanni a középdöntőben búcsúzott. A finálét kedden este rendezik.