A polgármester szerint tojásdobálást szerveztek Tóth Gabi tápiószecsői koncertje előtt

Tápiószecső;tojásdobálás;Tóth Gabi;

2026-08-11 10:32:00 CEST

A rendezvényen azonban nem történt incidens.

Tojásdobálást szerveztek Tóth Gabi tápiószecsői koncertjére – írja a Blikk.

A Pest vármegyei település polgármestere mindenesetre erről tájékoztatta az énekesnőt a fellépés előtt. Bata József azt mondta, örültek annak, hogy Tóth Gabi elfogadta a meghívást, a koncert előtt azonban személyesen szólt neki arról, hogy tudomása szerint néhányan tojásdobálást terveztek. Bata József szerint a Tápiószecsőhöz kapcsolódó közösségi oldalakon megjelent negatív hozzászólások nagy része nem helyiektől érkezett. Azt feltételezte, hogy a tiltakozások mögött olyanok is állhatnak, akik korábban a település vezetése ellen szervezkedtek és új választást szeretnének.

A koncerten végül jó hangulat uralkodott. A polgármester elégedett volt a fellépéssel, és a lap beszámolója szerint a közönség jól fogadta a műsort. Bata József arról is beszélt, hogy olyanok között is látott lelkes nézőket, akik korábban a közösségi médiában bírálták Tóth Gabi meghívását.

Az énekesnő a fellépéssel kapcsolatos kritikákra egy közösségi oldalán közzétett videóban reagált. Azt mondta, 21 éve jár falunapokra, szereti ezeket a rendezvényeket, és számára az a fontos, hogy találkozhasson a közönséggel és énekelhessen azoknak, akik kíváncsiak rá. Egy másik megszólalásában jelezte, nem foglalkozik a kommentekkel, mert mindig lesznek olyanok, akik kedvelik, amit csinál, és olyanok is, akik nem.