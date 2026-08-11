Műszaki hibák miatt lassult le az Express One csomagfeldolgozása

hiba;futárszolgálat;

2026-08-11 10:23:00 CEST

A futárszolgálat szerint nem állt le a teljes rendszer, az új automata szortírozó azonban az első két hétben a tervezettnél kisebb kapacitással működött.

Megnövekedett egyes csomagok feldolgozási és kiszállítási ideje az Express One-nál, miután műszaki problémák jelentkeztek a futárszolgálat július közepén üzembe helyezett új feldolgozóközpontjában – írja a Telex.

A cég szerint nem a teljes rendszer állt le, és a fennakadás sem érintett minden küldeményt.

Az Express One közlése alapján az automata csomagszortírozó működik, tényleges teljesítménye azonban az indulását követő első két hétben elmaradt a tervezett kapacitástól.

A hibák elsősorban a csomagok adagolását, érzékelését és továbbítását végző részegységek összehangolásánál jelentkeztek. Emiatt időszakos megállások, manuális beavatkozások, valamint a szokásosnál lassabb feldolgozás fordult elő.

A futárszolgálat a berendezés szállítójával és gyártójával együtt dolgozik a műszaki módosításokon. Állítása szerint a feltárt hibák jelentős részét már kijavították, a rendszer teljesítménye pedig fokozatosan javul. A vállalat azt közölte, hogy ezen a héten már elegendő kapacitás áll rendelkezésére az üzleti feltételekben meghatározott méret- és súlykorlátoknak megfelelő, megfelelően csomagolt és jól olvasható címkével ellátott küldemények feldolgozására.

A fennakadások hatása a cég szerint attól is függ, hogy egy csomag mikor és milyen útvonalon haladt át a rendszeren, illetve milyen fizikai és csomagolási jellemzőkkel rendelkezett. Az Express One közben a korábbi raktárából egy másik automata szortírozóberendezést is átvitt az új központba. Ennek tesztelését az előző héten befejezték, a berendezést pedig ezen a héten helyezik éles üzembe; a vállalat szerint ezzel további feldolgozási kapacitás válik elérhetővé.

Az Express One elnézést kért az ügyfelektől. Azt is jelezte, hogy az esetleges kártérítési vagy díjvisszatérítési igényeket egyenként, a vonatkozó jogszabályok és az adott szolgáltatás szerződéses feltételei alapján vizsgálja meg.