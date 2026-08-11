Bocsánatkérést vár Lannert Judittól a Fidesz

Fidesz;nők;bocsánatkérés;Lannert Judit;

2026-08-11 14:23:00 CEST

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a tárcavezető szerint az Orbán-kormány alatt a Fidesz díszletnek tartotta a nőket.

Bocsánatkérésre szólította fel az oktatási és gyermekügyi minisztert a Fidesz országgyűlési képviselője.

Szalai Piroska keddi Facebook-bejegyzésében tette közzé a Lannert Juditnak címzett nyílt levelet. Ebben azt a miniszteri mondatot idézte, amely szerint láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan. A levél aláírói ezt megalázónak nevezték. Érvelésük szerint a kijelentés azokat a nőket is sérti, akik az elmúlt években dolgoztak, gyermeket neveltek, illetve családjukért vagy közösségükért végeztek munkát. Azt hangsúlyozták, hogy minden nő munkáját komolyan kell venni, függetlenül attól, hogy családanya-e.

Szalai Piroska több foglalkoztatási adattal is alátámasztotta az álláspontját. A bejegyzés szerint tavaly éves átlagban 2,2 millió nő dolgozott Magyarországon, mintegy 460 ezerrel több, mint 2010-ben. A 20–64 éves nők foglalkoztatási rátáját 77 százalékra tette, és azt írta, hogy az elmúlt 15 évben Magyarországon volt a második legnagyobb növekedés ezen a téren az uniós tagállamok között.

A képviselő arra is hivatkozott, hogy tavaly a vezetői munkakörökben dolgozók 42 százaléka nő volt Magyarországon, ami állítása szerint az ötödik legmagasabb arány az Európai Unióban. A nyílt levélben azt írta, a politikai vitákban lehet kormányokat bírálni, de elfogadhatatlannak tartják a nők teljesítményének kétségbe vonását vagy azt, hogy „díszletként” beszéljenek róluk. Ezért arra szólították fel Lannert Juditot, hogy kérjen bocsánatot a magyar nőktől és a családanyáktól, valamint tegye világossá: nem tartja kevesebbnek azok munkáját sem, akik más politikai oldalon állnak.

A nyílt levelet a Fidesz-frakció több tagja is aláírta.