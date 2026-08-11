Hadházy Ákos: Egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amit Orbánék Hatvanpusztán tettek

Orbán Viktor;műemlék;Hatvanpuszta;

2026-08-11 12:41:00 CEST

Szerinte amennyiben a rendőrség elvégzi a feladatát, akkor a volt miniszterelnök sem tudja lezárni ezt az ügyet.

Egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő Hadházy Ákos szerint az, amit Orbánék Hatvanpusztán tettek.

A korábbi országgyűlési képviselő keddi Facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy az RTL Híradó beszámolója alapján a kormányhivatal 5,7 millió forintos bírságot szabott ki műemlékrombolás és engedély nélküli építkezés miatt, bontást viszont nem rendelt el.

A fejleményeket úgy értékelte, a hatósági döntéssel Orbánék újabb hivatalos dokumentumot kaptak arról, hogy egy műemlék szándékos és teljes lerombolása történt. Erre hivatkozva idézte a Büntető Törvénykönyv rendelkezését, amely szerint egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a tulajdonában álló műemléket megsemmisíti, vagy olyan helyrehozhatatlan károsodását idézi elő, amely miatt az elveszíti műemléki jellegét.

A politikus azt állította, hogy a kormányhivatal korábban maga is engedélyezte a műemlékrombolást, annak ellenére, hogy ő előzetesen külön felhívta a hatóság figyelmét a Hatvanpusztán történtekre. Hadházy Ákos ezt hivatali visszaélésnek minősítette, és azt írta, a nyomozásnak azt is tisztáznia kellene, kik utasították az ügyben eljáró hivatalnokokat.

A bejegyzésben közölte, hogy az építészkamara határozatát mellékelve ismét feljelentést tett a rendőrségen. Feltételezése szerint a kormányhivatal azért szabta ki most a bírságot, mert ismét feljelentést tett a rendőrségen. Azt írta, a büntetés célja „saját maguk és Orbánék mosdatása” lenne, Orbánék pedig így olyan papírt kaptak, hogy 5,7 millió forintból megússzák a dolgot.

Hadházy Ákos szerint azonban ez nem zárja le a büntetőjogi kérdéseket. Azt írta, ha a rendőrség elvégzi a feladatát, akkor egyik cél sem fog sikerülni.