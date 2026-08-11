Nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálatnál, a mentőautók beszerzésének és javításának iratait foglalhatták le

közbeszerzés;Nemzeti Nyomozó Iroda;Országos Mentőszolgálat;mentőautók;

2026-08-11 19:30:00 CEST

Információink szerint nyomozók jelentek meg kedden az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az OMSZ-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött, a nyilvános adatok szerint az elmúlt évek többmilliárdos mentőautó-tenderén alig volt verseny.

Információink szerint kedden az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Markó utcai főigazgatóságán és a Róbert Károly Körúti Bázis állomásán is megjelentek a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai. A nyomozók, akik több órát töltöttek az OMSZ épületeiben, a mentőautó-beszerzéseket valamint azok javítását dokumentáló adathordozókat, közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat, számlákat foglaltak le.

A Népszavának az OMSZ megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMSZ szerint teljeskörűen együttműködnek a hatósággal, az eljárás részleteiről azonban nem adtak tájékoztatást, az ezzel kapcsolatos kérdésekkel az NNI-hez irányították lapunkat.

Constantinovics Miklós megbízott főigazgató június 22-én jelentette be, hogy külső szakértők bevonásával átnézik az OMSZ szerződéseit, teljes, 1027 járműből álló gépkocsiparkját, valamint ingatlanállományát. A nyilvánosan ismert bejelentésből egyelőre nem derül ki, hogy az átvilágítás pontosan mely korábbi beszerzésekre és szerződésekre terjed ki. A nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból ugyanis egyelőre elsősorban az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMSZ-nek, és

több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett.

Közben egy új mentőautó ára a 2016-ban számítható mintegy nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett.

A mentőautó-beszerzések egyik visszatérő szereplője a BM HEROS cégcsoport volt. Ez állami tulajdonú társaság, amelynek jogelődje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának központi javítóüzeme volt. A társaság 2001-ben kezdte meg működését, eredetileg azzal a feladattal, hogy a belügyi szervek járműveinek és technikai eszközeinek javítását, karbantartását és szervizelését végezze. 2015-ben létrehozta a BM HEROS LEK Kft.-t, és az OMSZ mentőautó-közbeszerzésein később jellemzően már ez a leányvállalat jelent meg ajánlattevőként.

A beszerzések történetéből ugyanakkor az is látszik, hogy nem mindig a HEROS volt a meghatározó szereplő. A 2011-es tenderen még öt érvényes ajánlat érkezett, és végül jogorvoslati eljárás után a Scorpio Kft. nyerte el a 37 mentőautó szállítását. Egy jármű számított nettó ára akkor körülbelül 18,6 millió forint volt. 2013-ban viszont már csak egyetlen ajánlat érkezett a 178 jármű beszerzésére: a finn Profile Vehicles Oy nettó 3,164 milliárd forintért szállíthatott Volkswagen Crafter és Mercedes Sprinter alapú mentőautókat. 2016-ban ugyancsak a Profile volt az egyetlen ajánlattevő, ekkor 80 jármű beszerzéséről volt szó.

Egy évvel később jelentősen megváltozott a szereplők viszonya. A finn Profile és a BM HEROS Logisztikai Ellátó Központ már közösen indult az OMSZ pályázatán, és ez volt az egyetlen ajánlat.

A 169 mentőautóra szóló 2017-es beszerzésnél a korabeli adatok szerint egy jármű ára mintegy 5,7 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbit.

2018-ban már a BM HEROS LEK Kft. szerepelt nyertesként, a Profile pedig a gyártásban közreműködő partnerként. A 117 Mercedes-Benz Sprinter alapú mentőautó összesen mintegy nettó 3,4 milliárd forintba, darabonként 29,1 millió forintba került. A Népszava akkori cikke szerint a nyertes ajánlat 226 millió forinttal meghaladta az eredetileg 3,18 milliárd forintosra becsült összeget. Ugyanebben az időszakban egy mintegy négymilliárd forintos javítási és szervizelési szerződés is a HEROS-hoz került.

A nyilvánosan elérhető dokumentumok szerint a mentőautó-beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki árverseny: vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot.

Közben az új mentőautók ára folyamatosan emelkedett, a 2016 óta eltelt kilenc évben megháromszorozódott. Ezzel azonban még nem igazolható, hogy az OMSZ túlárazottan vásárolt volna mentőautót. A különböző években beszerzett mentők műszaki tartalma ugyanis nem teljesen azonos. A 2025-ös tender például már öt évre vagy 300 ezer kilométerre szóló garanciát és teljes körű szervizelést is megkövetelt. Az alapjárművek jellemzően importból származnak, így a forint euróval szembeni gyengülése is növelte a költségeket. 2025 végétől 2026 elejéig további 101 új mentőautót állítottak szolgálatba, a program értéke kilencmilliárd forint volt.

Lapunk az NNI akciójával kapcsolatban küldött kérdéseket az OMSZ-nek és az NNI-nek is. Amint megérkezik az NNI válasza, azt is közöljük.