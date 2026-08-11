Kaminski Fanny a Tisza-kormány első meghurcoltjának tartja magát, miután feljelentést tettek cége közösségi médiás szerződései miatt

feljelentés;Orbán Viktor;szerződések;Miniszterelnökség;közösségi média;kormányzati kommunikáció; NER;Kaminski Fanny;túlárazás;

2026-08-11 19:05:00 CEST

A Triton Communications Kft. korábban Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert ügyvezetője a Facebookon magyarázza, hogy szerinte Miniszterelnökség által feltárt háromszoros túlárazás valós munkát takar.

„A Tisza-kormány ma a Triton Communications Kft.-vel kapcsolatban több olyan állítást és sugalmazást tett, amelyek félrevezető képet festenek az általunk elvégzett munkáról. Ezért szeretnék néhány tényt világossá tenni” – reagált a Facebook-oldalán Kaminski Fanny a Miniszterelnökség kedden bejelentett – ismeretlen tettes ellen tett – feljelentésére. A társaság szerződéseinél ugyanis háromszoros túlárazást fedeztek fel. A cég ügyvezetője, aki Orbán Viktor Facebook-oldalát kezeli, azt állítja, a jelenlegi kabinet sok mindent elhallgat az ügyben.

„A Triton Communications szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből állt. Cégünk fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés teljesítésének egyik alapvető feltétele volt a napi 24 órás rendelkezésre állás. Ez nem alkalmi munkavégzést, hanem folyamatos készenlétet és szükség esetén azonnali reagálást jelentett. Igaz, hogy a szerződés összege a négy év során emelkedett. A kormányzati kommunikáció azonban azt már elmulasztja hozzátenni, hogy az emelés az infláció mértékét követte. Vagyis nem a szolgáltatások indokolatlan drágulásáról, hanem a költségek értékállóságának biztosításáról volt szó” – indokolta az ügyvezető, hogy szerinte miért nem túlárazás, amit a Miniszterelnökség lát.

Szerinte szintén félrevezető pusztán azt kiemelni, hogy a Triton Communications közvetlenül öt főt foglalkoztatott. – A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókkal együtt több mint 30 ember munkájáról beszélünk. Ezek ellenőrizhető tények. Elfogadom, hogy egy új kormány felülvizsgálja elődje szerződéseit. Azt viszont nem fogadom el, hogy ennek során egy tisztességesen működő magyar vállalkozást kiragadott számokkal, elhallgatott tényekkel és félrevezető sugalmazásokkal próbáljanak gyanúba keverni. A Triton Communications minden, a szerződés keretében vállalt feladatát elvégezte, az elvégzett munkával pedig tételesen el tud számolni – írta Kaminski Fanny. Üzent Ruff Bálintnak, a miniszterelnökséget vezető miniszternek is. –„Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi, Bálint!”