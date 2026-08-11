Lengyelország;letartóztatás;magyarok;kamion;veszélyes hulladék;csempészek;

2026-08-11 19:24:00 CEST

Letartóztattak két magyart Lengyelországban kilenc tonna veszélyes hulladék csempészéséért

A feltartóztatott kamionból fémhulladékok, autóalkatrészek, még csatornahálózati elemek is előkerültek.