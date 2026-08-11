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Letartóztattak két magyart Lengyelországban kilenc tonna veszélyes hulladék csempészéséért

A feltartóztatott kamionból fémhulladékok, autóalkatrészek, még csatornahálózati elemek is előkerültek.

Egy lengyel bíróság jóváhagyta két magyar állampolgár háromhónapos előzetes letartóztatását, azzal vádolják őket, hogy több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be. Az esetről kedden számolt be a lengyel sajtó az újszandeci kerületi ügyészség közlésére hivatkozva.

A két férfit július 13-án vették őrizetbe a Kis-Lengyelországi vajdaságban, a lengyel-szlovák határhoz közeli Frycowa településen végzett közúti ellenőrzés során. A feltartóztatott kamion rakterében a vám- és adóhatóság többek között fémhulladékot, autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, üzemanyagokat tartalmazó hengertömböket, valamint csatornahálózati elemeket talált. A részletes vizsgálat megerősítette, hogy a rakomány veszélyes hulladéknak minősül, amelynek szállítására különleges szabályozások vonatkoznak.

A járműben összesen három magyar állampolgár utazott, egyiküket tanúként hallgatták ki. A másik kettő ellen az ügyészség vádat emelt amiatt, hogy a hulladékot törvénytelenül szállították a határon át.

Andy Burnham, az Egyesült Királyság három hete hivatalba lépett új munkáspárti miniszterelnöke országjárásra indult, ahol az embereket leginkább foglalkoztató megélhetési válság megoldására hozott azonnali intézkedéseket igyekszik népszerűsíteni, egyben kész meghallgatni a lakosságot.