Vizes Európa-bajnokság: Milák Kristóf hatodik lett a pillangóúszás sprintszámában

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2026-08-11 19:28:00 CEST

Milák Kristóf a hatodik helyen végzett 50 méteres pillangóúszásban a párizsi Európa-bajnokságon, míg Szabó-Feltóthy Eszter ugyancsak ebben a pozícióban zárt 200 háton.

A kétszeres olimpiai bajnok (200 és 100 méter pillangó) Milák a hétfői középdöntőből saját országos csúcsát tovább javítva, 22.75 másodperccel, holtversenyben hetedikként jutott tovább a fináléba. Ide egyébként eleve úgy lehetett bejutni, hogy a nyolc úszó közül öt egyéni csúcsot úszott. Az 50 méteres sprintszám nagy esélyese az orosz Jegor Kornyejev volt, aki egyetlen tizeddel maradt el az ukrán Andrij Govorov 22.27-es világrekordjától.

A 26 éves Milák a 8-as pályán ezúttal nem tudott tovább javítani magyar rekordján, de a mezőnyben így is előre lépett, 22.84 másodperccel holtversenyben hatodik lett.

A számot Kornyejev nyerte 22.52-vel, mindössze két századdal előzte meg a hazai közönségkedvencet, az aktuális világbajnoki címvédőt, a francia Maxime Grousset-t.

Szabó-Feltóthy Eszter a hatodik helyen végzett 200 méteres hátúszásban. A 24 éves magyar versenyező a Magyar Úszó Szövetség elnökének saját hatáskörben tett előterjesztésével vehet részt az Európa-bajnokságon, mivel nem úszta meg a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott szintet, noha az idei európai rangsorban a negyedik helyen áll.

Hatodikként fordult féltávnál, két tizeddel volt gyorsabb, mint a középdöntőben. A hajrában nem tudott már előre lépni, így 2:09.96 perccel hatodikként csapott célba. A számot a brit Katie Shanahan nyerte 2:06.13 perccel.

„Nagyon örülök, hogy döntőztem, de alig várom már, hogy egyszer kihozzam magamból a maximumot” – nyilatkozta az M4 Sport élő közvetítésében. „Becsületes úszás volt, de necces, mentem ahogy tudtam, ám okosabban, nyugodtabban, könnyedebben kell csinálnom. Ahhoz képest, hogy ki sem akartak hozni, becsületes volt, de a becsületes helytállásnál szeretnék azért többet elérni.”