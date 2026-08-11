Hatalmas Európa-rekordot úszott Kós Hubert Párizsban

úszó Eb;Kós Hubert;

2026-08-11 20:01:00 CEST

Kós Hubert 1:52.30 perces Európa-csúccsal jutott döntőbe 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.

Az olimpiai bajnok Kós Hubert 175-180 méterig világcsúcson belül tempózott a 200 méteres középdöntőben, végül óriási Európa-rekorddal zárt, és a pole pozícióból indul a szám szerdai Eb-döntőjében. Lényegében csak magával versenyzett, a táv kétharmadáig a világcsúcsot jelző vonal a derekánál volt. Ezután kicsit visszavett (vagy elfáradt, esetleg tartalékolt a döntőre), mert a némileg elmaradt a világcsúcstól, de a hatalmas úszás hatalmas Európa-rekoddal ért fel.



A falhoz érés után azonban bosszus lehetett, mert fejét többször csóválva jelezte, hogy elégedetlen az eredménnyel.

A szám olimpiai bajnoka végül 1:52.30 perces idővel csapott célba, ezzel saját 1:53.19 perces rekordját múlta felül. Rácz Zsombor a 16. helyen zárt.

Szerdán két számban lesz érdekelt Kós, a 100 pillangó mellett a 200 hát döntőjében indul.

Milák Kristóf második keddi számában (az 50 pillangón elért 6. hely után) 100 méter gyorson a középdöntő harmadik helyén zárt, és bejutott a szám döntőjébe. Ahogy Németh Nándor is bejutott a királyszám szerdai fináléjába, miután futamában a második lett.