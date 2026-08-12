Kamu halálos beteggel és kórházi színjátékkal próbálta hihetőbbé tenni a meséjét az ingatlanmaffia

elfogás;átverés;csalás;ingatlanmaffia;

2026-08-12 08:48:00 CEST

A gyanú szerint az elkövetők előre megszervezett szereposztásban dolgoztak.

Egy kórházi jelenettel próbálták meggyőzni az egyik vevőt a kiszemelt ingatlanok értékesítésének jogszerűségéről annak a bűnszövetségnek a tagjai, amelynek két feltételezett tagját nemrég elfogták - írja a Blikk.

A lap ügyre rálátó forrása szerint amikor a vevőnek gyanús lett, hogy az idős tulajdonos állítólag kórházban fekszik, a Szent János Kórház belgyógyászatára vitték.

Ott egy köntöst viselő idős nővel találkozott, akin ragtapaszok voltak, és kanült is tettek bele. A nő azt mondta a vevőnek, hogy halálos beteg, és szeretné értékesíteni az ingatlanokat. A Blikk forrása szerint azonban sem a betegség, sem az eladási történet nem volt igaz. A találkozón a körözött Bartos Béla és a most letartóztatott társa is jelen volt.

A gyanú szerint a hivatalos ügyintézés látszatát keltve próbálták csalárd módon megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. Az elkövetők előre kiosztott szerepekben dolgoztak, hamis személyazonosító okmányokat és valótlan tartalmú meghatalmazásokat használtak, illetve tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat. Így igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy szabályos ügyintézés zajlik, miközben ingatlanok megszerzésére vagy értékesítésére törekedtek.

Az egyik károsult ügyvédje, Ujvári Tamás azt mondta, ügyfele az ügyfélkapun kapott értesítésből tudta meg, hogy törölték a tulajdonjogát, és az ingatlanoknak új tulajdonosa lett. Később kiderült, hogy a földhivatali ügyintézéshez a férfi nevére kiállított hamis személyi igazolványt használtak. Az érintett ingatlanok jelenleg zárolva vannak, a férfi pedig közigazgatási pert indított az állammal szemben a visszaszerzésükért.

A hónapok óta tartó titkos nyomozás után augusztus 4-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogta el a bűnszövetség feltételezett irányítóját, a 48 éves K. Józsefet és közvetlen segítőjét, a 45 éves B. András Zoltánt. A két férfit letartóztatták, a nyomozás azonban folytatódik, és a rendőrség a további résztvevők szerepét is vizsgálja.