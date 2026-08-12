Felvételeket foglaltak le, mintákat elemeznek a rendőrök Sebestyén Balázs buliján történt rosszullétek ügyében

koncert;Hajógyári-sziget;felvételek;drogügy;rendőrségi nyomozás;drogteszt;Sebestyén Balázs;

2026-08-12 05:30:00 CEST

A műsorvezető DJ Oti néven adott múlt szombati előadása nagy vihart kavart, de az Országos Mentőszolgálat állítja, hogy egy panasz érkezett, azt pedig ki is vizsgálják.

Felvételeket is lefoglalt a rendőrség Szigeten rosszul lett emberek ügyében, akik mindannyian DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs fellépésén voltak a Sziget Fesztiváltól függetlenül, a rendezvény előtt, de annak helyszínén megtartott koncerten, augusztus 8-án szombaton – számolt be az RTL Híradó kedden a droggyanús ügy fejleményeiről. A televíziónak erről Csécsi Soma, a BRFK szóvivője nyilatkozott. Elmondta több felvétel lefoglalása mellett, mintavételeket is elrendeltek, amelyek elemzése jelenleg is folyamatban van.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a buli után többen is arra panaszkodtak, hogy kábítószert csempészhettek az italukba. A fesztivál egyik vezetője megmutatta a Híradó stábjának azt a gyorstesztet, amellyel akár az italba kevert drogot, a Ginát is ki lehet mutatni. Van már karszalagre rögzített tesztcsík, de a nőknek akár a körmeikre is rá lehet tenni ilyen gyorstesztet, amit csak bele kell lógatni az italba.

Az RTL Híradónak még hétfőn beszélt az egyik rosszul lett, „szétesett”, járni is alig tudó lány testvére, Galambos Norbert, aki hasonló tüneteken látott a közönségben másokon is. Többen a mentőkre is, az ellátásukra is panaszkodtak, de ők azt mondták, nem láttak el senkit, akin az látszott hogy drogot fogyasztott volna. Az Országos Mentőszolgálat a televízó megkeresésére azt írta, hogy hozzájuk egy panasz érkezet, amit kivizsgálnak.

Sebestyén Balázs a közösségi oldalán reagált a történtekre. Azt írta, sajnálja, ha valakivel baj történt, de szerinte olyan rémhírek terjedtek el a napokban, amelyeknek kevés a valóságtartalma. A már zajló Sziget Fesztivál egyik biztonsági vezetője, Gyenge Koppány a Híradónak azt mondta, hogy a rendezvényük világviszonylatban is az egyik legbiztonságosabb.