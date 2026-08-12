Magyar Péter életében először ült helikopterre

Paks;kormányülés;helikopterezés;Magyar Péter;

2026-08-12 10:27:00 CEST

Lement vele a paksi kormányülésre.

Saját bevallása szerint először utazott helikopteren a miniszterelnök.

Magyar Péter szerda délelőtt egy fényképet osztott meg közösségi oldalán, amint a Magyar Honvédség egyik helikoptere mellett áll. A politikus Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter társaságában tart Paksra, ahol kormányülést tartanak. A fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget - ismertette, jelezve: pár hét alatt megcsinálják azt, amit az előző kormányzat hosszú éveken át elmulasztott.

Magyar Péter kedden beszélt arról, hogy szerdán az atomerőműben tartanak kormányülést, ahol olyan kérdésekről döntenek, amelyek tartósan kezelik a Duna alacsony vízállása által jelentett problémákat.