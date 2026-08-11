Magyar Péter: Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, dönt az apadó Duna miatti gondokat kezelő beruházásról

„Holnap a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat” – közölte kedden a Facebook-oldalán Magyar Péter. Hozzátette, hogy meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket.
A miniszterelnök múlt pénteken Facebook-videójában számolt be arról, hogy a kormány védelmi munkacsoportjának ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válna a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. A munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását is.Magyar Péter: Visszakapcsolták a paksi atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbináját
Magyar Péter elmondta azt is, hogy megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia- és vízellátását. „Ahogy mindenki tapasztalja, a klímaváltozás már itt van, és olyan országot kell építenünk, amely képes alkalmazkodni ehhez és gondoskodni a saját jövőjéről” – jelezte akkor a kormányfő a kialakult energiaválsággal kapcsolatban.Magyarország egyelőre a paksi atomerőmű nélkül is elvan, ellátási zavarok láthatóan nincsenek, a költségek viszont jóval magasabbakMagyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek isMagyar Péter: Teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, rendkívüli energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől