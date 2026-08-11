beruházás;Duna;paksi atomerőmű;döntés;kormányülés;leállítás;Magyar Péter;alacsony vízállás;

A Duna vízállása a paksi erőműnél július 31-én

Magyar Péter: Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, dönt az apadó Duna miatti gondokat kezelő beruházásról

A miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy a kormány védelmi munkacsoportja ülésén utasítást adott az alacsony vízszintet kiküszöbölő átmeneti és hosszú távú megoldás kidolgozására.

„Holnap a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat” – közölte kedden a Facebook-oldalán Magyar Péter. Hozzátette, hogy meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket.

A miniszterelnök múlt pénteken Facebook-videójában számolt be arról, hogy a kormány védelmi munkacsoportjának ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válna a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. A munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását is.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia- és vízellátását. „Ahogy mindenki tapasztalja, a klímaváltozás már itt van, és olyan országot kell építenünk, amely képes alkalmazkodni ehhez és gondoskodni a saját jövőjéről” – jelezte akkor a kormányfő a kialakult energiaválsággal kapcsolatban.

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a tárcavezető szerint az Orbán-kormány alatt a Fidesz díszletnek tartotta a nőket. 