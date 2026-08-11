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2026-08-11 15:03:00 CEST

Magyar Péter: Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, dönt az apadó Duna miatti gondokat kezelő beruházásról

A miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy a kormány védelmi munkacsoportja ülésén utasítást adott az alacsony vízszintet kiküszöbölő átmeneti és hosszú távú megoldás kidolgozására.