Sodródó orosz drónok kerültek a Neptun Deep közelébe, román búvárok robbantották fel őket

Románia;drónok;

2026-08-12 13:34:00 CEST

Két Gerbera típusú eszközt találtak a Fekete-tengeren Románia kizárólagos gazdasági övezetében, alig néhány kilométerre a stratégiai gázmező infrastruktúrájától. A haditengerészet tűzszerészei helyben semmisítették meg a szerkezeteket, amelyek a polgári hajózást és az energiaberuházást is veszélyeztethették.

Súlyos biztonsági incidens történt a Fekete-tenger nyugati medencéjében, amely ismét ráirányította a figyelmet az orosz–ukrán háború tengeri hadviselésének környezeti és gazdasági veszélyeire. A román haditengerészet tűzszerész búvárai ellenőrzött robbantással semmisítettek meg két, a vízben sodródó repülőeszközt Románia kizárólagos gazdasági övezetében. Az akcióra a kikötőváros Constanțától mintegy 90 tengeri mérföldre, azaz csaknem 165 kilométerre a nyílt tengeren került sor.

A tengeri járőrök közvetlenül az OMV Petrom és a Romgaz közös offshore földgázkitermelési projektje, a Neptun Deep infrastruktúrájának tőszomszédságában azonosították a veszélyes tárgyakat.

A sodródó szerkezeteket először egy olyan civil teherhajó legénysége vette észre, amely a kitermelőplatform körüli munkálatokban működött közre.

A hajó személyzete haladéktalanul értesítette a román parti őrséget, miután a tengerfelszínen gyanús gépalkatrészekre és repülőszerkezetekre bukkantak. A hatóságok azonnal intézkedtek, és a helyszínre irányítottak egy speciálisan kiképzett tengeri tűzszerészegységet.

A helyszíni felderítés során a búvárok megállapították, hogy két, szinte teljesen ép állapotban lévő orosz gyártmányú Gerbera drónról van szó, amelyek vélhetően egy korábbi légi akció során zuhantak a tengerbe. A helyszínen ezenfelül további roncsdarabokat, köztük egy leszakadt szárnyrészt is találtak.

A román védelmi minisztérium a lelet azonosítását követően azonnal felvette a kapcsolatot az ukrán katonai hatóságokkal.

Kijev hivatalosan is megerősítette, hogy a megsemmisített pilóta nélküli eszközök nem az ukrán fegyveres erők kötelékébe tartoztak. Radu Miruță védelmi miniszter beszámolója szerint a tengeri hajózási útvonalak biztonsága és a gázfúró platformon dolgozók védelme érdekében hozták meg a döntést a drónok azonnali helyszíni megsemmisítéséről.

Gerbera drónok a gázmező mellett

A Fekete-tengeren most hatástalanított Gerbera drónokat az orosz hadiipar gyártja az iráni tervezésű Sahid csapásmérő drónok mintájára. Ezek a szerkezetek lényegesen olcsóbb anyagokból, főként rétegelt lemezből és kemény habszivacsból készülnek, így gyártási költségük töredéke a hagyományos orosz tüzérségi vagy rakétafegyverekének.

Az orosz haderő előszeretettel alkalmazza őket megtévesztő csaliként az ukrán légvédelem túlterhelésére, de felderítő, jelátviteli, sőt robbanófejjel felszerelve közvetlen csapásmérő feladatokra is alkalmasak. A tengerbe csapódott példányok valószínűleg egy Dél-Ukrajna elleni éjszakai orosz támadássorozat során tévesztettek irányt, vagy az ukrán elektronikai harcászati rendszerek zavarása miatt sodródtak ki a nyílt vízre.

Az incidens helyszíne kiemelt stratégiai jelentőséggel bír egész Európa energiabiztonsága szempontjából.

A Neptun Deep projekt a Fekete-tenger romániai szektorában található, mintegy 7500 négyzetkilométeres területen, ahol a vízmélység száz és ezer méter között váltakozik. A becslések szerint mintegy százmilliárd köbméterre tehető kitermelhető földgázvagyon érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy Románia az Európai Unió legnagyobb gázkitermelőjévé váljon. Az OMV Petrom és az állami Romgaz fele-fele arányú tulajdonában lévő, csaknem négymilliárd eurós beruházás a tervek szerint a közeljövőben eléri a kitermelési fázist, így a tengeri infrastruktúra épsége nemzeti és regionális érdek.

Energiabiztonsági kockázat

A fekete-tengeri hadviselés következtében a vízfelszínen sodródó aknák és drónok már a háború kirobbanása óta állandó veszélyforrást jelentenek a NATO keleti szárnyán. Románia, Bulgária és Törökország korábban közös tengeri aknamentesítő hálózatot hozott létre a kereskedelmi hajózási útvonalak megtisztítására, ám a légtérből vízbe csapódó orosz drónok új kihívás elé állítják a tengeri biztonsági erőket.

A román haditengerészet az elmúlt hónapokban többször kényszerült riadóztatni katonai búvárait és járőrhajóit a gazdasági övezetbe sodródó ismeretlen eredetű objektumok miatt.

A mostani akció sikeres lebonyolítása bizonyítja a román tengeri tűzszerészek magas fokú felkészültségét és gyors reagálási képességét. A hatóságok ugyanakkor fokozott jelenlétet és folyamatos figyelőszolgálatot rendeltek el a Neptun Deep gázmező teljes körzetében. Az OMV Petrom és a Romgaz szakemberei megerősítették, hogy a biztonsági incidens ellenére a tengeri beruházási munkálatok és az előkészületek zavartalanul folytatódnak.

A tengeri infrastruktúra és a hajózási útvonalak védelme érdekében a román hatóságok a jövőben még szorosabb katonai felügyeletet biztosítanak a kizárólagos gazdasági övezetben.

A tengeri fenyegetések elleni fellépés nem csupán katonai, hanem kiemelt nemzetgazdasági érdek is Bukarest számára.

Az OMV Petrom projekten keresztül Románia az elkövetkező évtizedekben húszmilliárd eurót meghaladó költségvetési bevételre számít, miközben az ország teljes mértékben függetlenedni tud a külső gázimporttól.

A Fekete-tengeren sodródó hadi eszközök szakszerű és gyors hatástalanítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a térség stratégiai energiaprojektjei az előzetes ütemterveknek megfelelően megvalósulhassanak és biztonságosan üzemelhessenek.