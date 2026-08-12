Hadházy Ákos szerint Magyar Péter helikopterezése propagandacélokat szolgált, a miniszterelnök válaszolt

Hadházy Ákos;helikopterezés;Magyar Péter;

2026-08-12 14:32:00 CEST

Magyar Péter részben azzal magyarázta útját, hogy a helikopterek és pilótái nehezen érik el a megszabott éves repülési időt.

Propagandacélokat szolgálhatott a miniszterelnök szerdán tett helikopteres útja Hadházy Ákos szerint.

Mint korábban hírt adtunk róla, a kormányfő helikopterrel utazott el Paksra kormányülést tartani.

Hadházy Ákos állítása szerint az út 1,5-2 millió forintba kerülhetett. Felajánlotta, hogy amennyiben Magyar Péter intézkedik a légtérzárról, akkor Őcsényből egy bérelt kis Cessnával elviszi ingyen is – ám amennyiben mindenképp szeretné kifizetni az árát, ennek a töredékéből is kijön az út. Emellett nem tudja elképzelni, hogy milyen szakmai döntést befolyásolt az út. „Ha a miniszterelnök úr elhiszi, amit a szakemberek javasolnak, akkor felesleges volt az út. Ha nem, akkor pláne” – vélekedett. Hadházy Ákos szerint amennyiben nem függött döntés az úttól, akkor ez a többmilliós kiadás csak propagandacélokat szolgált, csakúgy, mint amikor Orbán Viktor megszemlélte a határkerítést vagy éppen az árvizet.

„Lehet, hogy ön egy asztal mellett döntene miniszterelnökként az ország sorsát nagyban befolyásoló kérdésekben, én viszont jobbnak látom, ha a szakemberek megmutatják minden oldalról az összes lehetséges opciót. A választók döntöttek, így a felelősséget én viselem” – közölte a bejegyzés alatti kommentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint van különbség Orbán Viktor és az ő helikopterezése közt, ami hamarosan látható lesz a megjelenő kormánydöntésekből. Mindemellett helikopternek és pilótának is meg van szabva az éves minimális repülési ideje, amit sajnos így is nehezen érnek el – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy ezt minden bizonnyal Hadházy Ákos is tudja. Kitért arra is: a paksi atomerőmű leállása havi minimum 50 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek. „Mi ezt a problémát igyekszünk elhárítani rengeteg szakemberrel a nap 24 órájában. Ehhez érdemes hasonlítani az ön posztjában írtakat. Ahogy fentebb írtam, a repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna” – fogalmazott a miniszterelnök.



