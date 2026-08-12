Felfüggesztett szabadságvesztést kér az ügyészség Gór-Sebestyén Júliára

vádemelés;felfüggesztett szabadságvesztés;kiskorú veszélyeztetése;Gór-Sebestyén Júlia;

2026-08-12 14:41:00 CEST

A vádhatóság szerint volt olyan gyerek, akit arcon ütött, más felé fémkulacsot hajított, egyiküktől egy edzőtáborban megvonta az ételt.

Kiskorú veszélyeztetésének háromrendbeli bűntette miatt emelt vádat egy műkorcsolyaedző ellen a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség.

Bár a Fővárosi Főügyészség közleménye nem nevezi meg, egyértelműen a 2004-ben Európa-bajnoki címet szerzett műkorcsolyázónőről, Gór-Sebestyén Júliáról van szó.

A sportegyesületet irányító edző kezdetben jó kapcsolatban volt a versenyzőkkel, később azonban egyre szigorúbb és agresszívebb módszereket alkalmazott. Amikor a gyerekek nem hozták az elvárt eredményt, vagy edzésen nem megfelelően teljesítettek, a vád szerint társaik előtt is megalázta őket, trágár módon kiabált velük, és fizikailag is bántalmazta egyes tanítványait. Előfordult, hogy élvédőt vagy fémkulacsot dobott valamelyikük felé, az egyik gyereket pedig arcon ütötte.

Az ügyészség szerint az edző a testsúly csökkentését is olyan módon próbálta elérni, amely már a gyerek egészségét veszélyeztette: egy edzőtáborban drasztikusan korlátozta az egyik versenyző étkezését. A vádirat szerint a nő magatartása három gyermeknél elhidegülést, szorongást és önértékelési problémákat idézett elő, ezzel veszélyeztette fizikai, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket. A kerületi ügyészség a nővel szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést kért. Indítványozta azt is, hogy a bíróság meghatározott időre tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal dolgozna.

Gór-Sebestyén Júlia férjével, Gór Csabával szemben ugyancsak büntetőeljárás folyik. A fideszes politikust a Központi Nyomozó Főügyészség egy több budapesti önkormányzatot érintő, parkfenntartási szerződésekhez kapcsolódó ügyben előállította és gyanúsítottként hallgatta ki. A nyomozásban az ügyészség állítása szerint egy vállalkozó politikusoknak fizetett azért, hogy önkormányzati megbízásokhoz jusson, illetve döntéshozókat befolyásoljon; a gyanú Gór Csabát is érinti. A politikus a gyanúsítást alaptalannak nevezte, és panaszt tett ellene.