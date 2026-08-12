Európai Szuperkupa: címvédésre készül a Paris Saint-Germain

Bajnokok Ligája;UEFA Európa Liga;Paris Saint-Germain;Aston Villa;

2026-08-12 16:45:00 CEST

Címvédésre készül a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata az európai Szuperkupában, ahol az Aston Villa lesz az ellenfele szerdán 21 órától (tv: RTL) Salzburgban.

A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga-címvédő Aston Villa eddig csak kétszer találkozott egymással az európai kupaporondon: a 2024/25-ös BL-negyeddöntőből 5-4-es összesítéssel a PSG jutott tovább. Ezúttal is izgalmas, gólgazdag mérkőzésre van kilátás, hiszen a PSG-t irányító Luis Enrique és az Aston Villa vezetőedzője, a szintén spanyol Unai Emery is a támadófutball híve.

A párizsi csapat kerete nem változott jelentősen a nyári szünetben: Maghnes Akliouche és Lucas Digne érkezett - utóbbi vasárnap éppen az Aston Villától -, Bradley Barcola és Goncalo Ramos pedig távozott. Az angolok játékosállománya viszont igencsak átalakult. Modou Kéba Cissé, Joao Gomes, Alejandro Garnacho és - a jelenleg sérült - Johan Manzambi csak néhány az új igazolások közül, akik megpróbálják pótolni a Morgan Rogers, Donyell Malen és Youri Tielemans távozásával keletkezett hiányt - írja az MTI.

A párizsiak tavaly tizenegyespárbajban hódították el a trófeát a Tottenham Hotspurrel szemben. Legutóbb - 2016-ban és 2017-ben - a Real Madridnak sikerült kétszer nyernie egymás után. A birminghami klub a második európai Szuperkupa-győzelmére hajt, először 1983-ban sikerült diadalmaskodnia.

„Arra koncentrálok, hogy újraélesszük a győzni akarás vágyát. Nem könnyű egyszerűen csak nyerni, de egyedülálló kihívás áll előttünk. A Real Madrid kivételével még senki sem nyerte meg háromszor egymás után a Bajnokok Ligáját, ebben a szezonban beállíthatjuk a rekordjukat. Úgy gondolom, nincs motiváltabb csapat Európában a miénknél”

– nyilatkozta Enrique. Kiemelte, számára az európai Szuperkupa is fontos trófea, és úgy érzi, hogy az Aston Villa nagyon erős ellenfél lesz.

A Szuperkupa fontosságát Emery is hangsúlyozta. Hozzátette: érzése szerint a birminghami klub új korszakába lépett, amelyben lehetősége van trófeákért küzdeni.

„Megpróbálunk győztes csapatot építeni, és pozitív eredményekre törekedni, amit a kupák megszerzése jelent. A Szuperkupa-meccs egy újabb lehetőség erre, de a PSG ellen fogunk játszani, amely jelenleg a világ legjobb csapata” – szögezte le.

Szomáliai játékvezető fújja a sípot

A salzburgi mérkőzés játékvezetője a szomáliai Omar Artan lesz. A 34 éves bírót tavaly Afrika legjobb játékvezetőjének választották, ennek köszönhetően bekerült az idei világbajnoki keretbe is. A hatóságok azonban nem engedélyezték a belépését az Egyesült Államokba, emiatt végül lemaradt a tornáról. Az európai szövetség - Aleksandar Ceferin elnök vezetésével - gyorsan reagált, és felkérte őt, ami azt jelenti, hogy az európai Szuperkupa-találkozót először vezeti nem európai bíró.

„Nagyon hálás vagyok a támogatásért. Amikor megkaptam a meghívást, az számomra és a családom számára is egy nagyon boldog pillanat volt.

Európában, és benne Ausztriában is nagy a szomáliai közösség, ők is nagyon örültek annak, hogy ilyen mérkőzést fogok vezetni” – nyilatkozta Artan. Segítője Liban Abdoulrazack Ahmed és Stephen Eleazar Onyango Yiembe lesz Dzsibutiból, illetve Kenyából.

Amennyiben a rendes játékidő után döntetlen az állás, nincs hosszabbítás, azonnal tizenegyespárbaj következik.