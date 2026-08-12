Lemondott Szöllősi György, távozik a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöksége

lemondás;Orbán Viktor;elnökség;kormányváltás;pártpolitika;Magyar Sportújságírók Szövetsége;Szöllősi György;

2026-08-12 15:18:00 CEST

Orbán Viktor kedvenc újságírója és a vezetőség egy hónapja még megúszta a bizalmatlansági indítványt. Mára valamiért belátták, hogy az új sportkormányzattal hatékonyan együttműködő új elnökség kell.

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) az elnöksége egyhangúlag bejelentette lemondását, szeptember 27-i hatállyal. Az MSÚSZ jelenlegi vezetését – Szöllősi György elnökkel az élen – a 2023-as tisztújító közgyűlés választotta újjá, majd ez év júliusában az 59 tag bizalmatlansági indítványát követő rendkívüli közgyűlésen a tagság megerősítette tisztségében 108:85-ös szavazati aránnyal – írja a Telex a szövetséget vezető testület szerdai közleménye alapján.

Magyarázatuk szerint az elnökségi tagok egyhangúlag mégis úgy döntöttek, hogy nem töltik ki 2028-ig tartó mandátumukat, mert úgy ítélik meg, hogy most azzal tehetik a legtöbbet a szövetség munkájának zavartalan folytatásáért, a sportújságíró-család egységéért, ha utat engednek egy olyan, új MSÚSZ-elnökség megválasztásának, amely „nagyobb eséllyel működik együtt hatékonyan az új sportkormányzattal”. Utóbbihoz szerintük szélesebb mozgástér és eszköztár szolgálhatja majd „a számos kihívással szembenéző sportújságírói szakmát”.

Az MSÚSZ-elnökség döntésével felkérte a szervezetet 2015 óta irányító Szöllősi Györgyöt, hogy a lemondás életbelépésének napjára, szeptember 27-re hívja össze a szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amely a következő öt évre megválaszthatja az új elnököt és vezetőséget. Közleményükben kitértek arra, hogy a már megkezdett programjaik a tisztújításig hátralévő időben zavartalanul zajlanak. – A szervezet működése az év végéig biztosított, gazdálkodása stabil, adóssága nincs – tették hozzá.

A portál felidézte, hogy az Orbán Viktor kedvenc sportújságírójaként is ismert Szöllősi György régi sportbarátja volt az egykori miniszterelnöknek. – Mielőtt a Nemzeti Sport főszerkesztője lett, pont a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatója volt, és diplomata-útlevéllel, a külügy pénzén járta a világot a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként. Tavaly a Puskás-hagyaték húszmilliós osztalékot hozott, ennek közel felét Szöllősi kapta, aki rendszeresen készített baráti interjút Orbánnal a Nemzeti Sportban. A lap pár hónapja azt a sportpetíciót is közzétette, amit a Deutsch Tamás által elnökölt Sportegyesületek Országos Szövetsége kezdeményezett. Szöllősi egy külön jegyzetben értekezett arról, ez szerinte miért nem számít pártpolitizálásnak.