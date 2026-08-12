Kigyulladt az aljnövényzet a Halászbástya alatt, a budai Vár felett gomolygott a füst

tűz;Budai Vár;tűzoltók;füst;Halászbástya;

2026-08-12 20:54:00 CEST

A tűzoltók megfékezték a lángokat.

Kigyulladt a Halászbástya alatt a növényzet, sűrű füst szállt a budai Vár felett – írja a hvg. A lap fotósa vette észre szerda este a sűrű füstöt, amikor a napfogyatkozásról készített képeket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a száraz aljnövényzet gyulladt ki a Halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy negyven négyzetméteren égett. A tűzoltók megfékezték a lángokat – számolt be a lap a szerencsésen végződött tűzesetről.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a napi események felsorolásából kiderült szerdán estig országszerte több mint egy tucatnyi helyen csaptak fel a lángok. Sok helyen szintén az aljnövényzet, avar, gaz, szárazfű égett, de volt ahol vasúti talpfák lángoltak. Lakás- teherautó- és műhelytűzről is érkezett jelentés.