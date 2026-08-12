Magyar Péter: Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó

kormányrendelet;Duna;paksi atomerőmű;végrehajtás;kormányhatározat;Magyar Péter;alacsony vízállás;

2026-08-12 20:48:00 CEST

Ez gyors volt, mire megjelent a Magyar Közlöny, a kormányfő már az alacsony paksi vízállás megnövelésére napközben hozott kormánydöntések végrehajtásáról is beszámolt. A Tisza-kormány most először élt elődje sokat bírált gyakorlatával: kiemelt beruházássá nyilvánította a munkálatokat.

A sürgősségi rendelet elfogadva. Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett. A fenékküszöb előkészítése folyamatban. A kő beszerzése elindult – jelentette késő délután Magyar Péter a Facebookon. Ezzel szinte párhuzamosan már ki is hirdették a délelőtt a Paksra kihelyezett rendkívüli kormányülésen elfogadott kormányrendeletet.

Amint arról a miniszterelnök kora délutáni tájékoztatása alapján beszámoltunk, a kormány egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelte el majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával, továbbá intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is. – A munkálatok már meg is kezdődtek – tette hozzá akkor Magyar Péter. A miniszterelnök a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszinttel indokolta a döntést, elkerülendő, hogy a paksi atomerőművet teljesen le kelljen állítani. Állítása szerint az egész kijön hatmilliárd forintból.

A későbbi bejelentéssel szinte egy időben a legfrissebb Magyar Közlönyben meg is jelent a munkálatokról a kormányrendelet, és az annak fedezetét biztosító kormányhatározat. A Kormány 122/2026. (VIII. 12.) Korm. rendelete a Paksi Atomerőmű üzembiztonságának biztosításához szükséges vízgazdálkodási beruházások kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelt beruházássá nyilvánításáról tartalmazza a Paks város és Dunaszentbenedek község közigazgatási területén megvalósuló, a Duna medrében úszólétesítmények által történő ideiglenes és részleges mederelzárás, valamint a Duna medrében elhelyezésre kerülő fenékküszöb tervezéséhez és megvalósításához szükséges beruházásokat.

A kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátóként, eljáró hatóságként a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vezetőjét jelölték ki. A mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárásokban, valamint a nukleáris és radiológiai környezeti hatások vizsgálatában a Baranya Vármegyei Kormányhivatal, a bányahatósági engedélyezési eljárásokban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága pécsi bányakapitánysága jár el. A rendelet tartalmazza a környezetvédelmi, vízügyi fakivágási engedélyek beszerzésére adott gyors, szeptember végi, október közepi határidőket is. Közzétették azt a kormányhatározatot is, amelyben szerepel az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozása, pontosan 6 164 698 854 forint egyszeri költségvetési átcsoportosítása.