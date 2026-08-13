A magyarországi börtönökben fogvatartottak több mint 96 százaléka magyar állampolgár

börtön;állampolgárság;Belügyminisztérium;Tisza-kormány;

2026-08-13 09:36:00 CEST

Közzétette a Belügyminisztérium a magyarországi büntetés-végrehajtási intézményekben rács mögött lévők állampolgársági megoszlását. A külföldi elítéltek és letartóztatottak között a szomszédos országok állampolgárai vezetnek, de a világ minden tájáról vannak fogvatartottak a hazai börtönökben.

Hivatalos parlamenti válaszban hozta nyilvánosságra a Belügyminisztérium a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott személyek állampolgárság szerinti megoszlását – vette észre a Népszava. Az adatokat Novák Előd, a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője kérte ki Pósfai Gábor belügyminisztertől, az írásbeli megkeresésre pedig Halmai Ferenc parlamenti államtitkár válaszolt a tárca megbízásából.

A minisztérium által közölt, 2026. július 29-i állapotot tükröző statisztika szerint a hazai börtönökben őrzött személyek pontosan 96,35 százaléka magyar állampolgár. A külföldi állampolgárok együttes aránya nem éri el a négy százalékot sem.

A külföldiek közül legmagasabb arányban román állampolgárok ülnek a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben (csaknem 0,98 százalék), őket követik az ukrán (0,46 százalék), a szlovák (0,25 százalék), a moldovai (0,13 százalék) és a szerb (0,12 százalék) állampolgárok.

Az adatokból az is látszik, hogy a magyar börtönpopuláció nemzetközi összetétele sokszínű. A szomszédos országokon túl Pakisztán (0,15 százalék), Grúzia (0,11 százalék), Szíria (0,10 százalék) és Vietnám (0,09 százalék) állampolgárai képviseltetik magukat a legnagyobb arányban.

Mellettük az Európai Unió több más tagállamából – így Németországból, Bulgáriából, Ausztriából, Franciaországból, Olaszországból és Hollandiából – is töltenek szabadságvesztést vagy vannak előzetes letartóztatásban elkövetők.

A Belügyminisztérium jegyzékében – elenyésző, alig néhány ezred- vagy századszázalékos jelenléttel – a Föld legkülönbözőbb pontjairól származó személyek is szerepelnek: az Egyesült Államoktól és Kínától kezdve Nigérián, Egyiptomon és Brazílián át egészen a Fülöp-szigetekig és Mongóliáig terjed a magyar büntetés-végrehajtási intézményekben fogvatartottak származási országainak köre.

A szélsőjobboldali politikus egyébként a fogvatartottak nemzetiségi hovatartozására kérdezett rá.