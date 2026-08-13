vádemelés;horogkereszt;Hadházy Ákos;Alapjogokért Központ;

Horogkeresztes poszt miatt vádat emeltek az Alapjogokért Központ propagandistája ellen

Az ügyben Hadházy Ákos még tavaly tett feljelentést.

Az ügyészség vádat emelt egy Koskovics Zoltán nevű propagandista, az Alapjogokért Központ „geopolitikai elemzője” ellen tiltott önkényuralmi jelkép használatáért – derül ki Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből.

Az ügy előzménye, hogy Koskovics Zoltán tavaly június végén egy olyan képet posztolt az X-en (korábbi Twitteren), amelyen az LMBTQ-közösség nemzetközi szimbólumának számító szivárványszínű zászló látható, és amelyre egy horogkeresztet – náci önkényuralmi jelképet – rajzolt. Az ügyben Hadházy Ákos tett feljelentést, amit a rendőrség azzal az indoklással utasított el, hogy nem lehetett megállapítani, hány emberhez juthatott el Koskovics bejegyzése, amit azóta töröltek. Hadházy akkor megjegyezte, ő képernyőfotókat is készített a posztról, amelyeken látható, hányan látták, osztották meg vagy kommentelték a kifogásolt bejegyzést. A rendőrség eljárása miatt a képviselő panaszt tett az ügyészségnél, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügyben mégis elindul a nyomozás.

Csütörtöki bejegyzésében a volt országgyűlési képviselő a történteket úgy foglalta össze: „a rendőrség először megtagadta a nyomozást, mondván, hogy a posztot már törölték és így nem tudni, hány ember láthatta. Miután emlékeztettem őket, hogy pár perces kereséssel bármikor megtalálható ez az adat, ügyész utasításra újraindult a nyomozás, most pedig vádemelés is történik.” Hadházy szerint Koskovics Zoltán maximum 90 nap elzárásra, vagy pénzbírságra büntethető.

Egyébként Koskovics volt az, aki tavaly a választásokba való beavatkozásnak minősítette, hogy interjút közölt Magyar Péterrel a Szabad Európa. Az elemzőt az sem zavarta, hogy a magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró készítette egy magyar politikussal.

Lehetőség lesz akár az öntisztázásra is.