Horogkeresztes poszt miatt vádat emeltek az Alapjogokért Központ propagandistája ellen

vádemelés;horogkereszt;Hadházy Ákos;Alapjogokért Központ;

2026-08-13 09:12:00 CEST

Az ügyben Hadházy Ákos még tavaly tett feljelentést.

Az ügyészség vádat emelt egy Koskovics Zoltán nevű propagandista, az Alapjogokért Központ „geopolitikai elemzője” ellen tiltott önkényuralmi jelkép használatáért – derül ki Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből.

Az ügy előzménye, hogy Koskovics Zoltán tavaly június végén egy olyan képet posztolt az X-en (korábbi Twitteren), amelyen az LMBTQ-közösség nemzetközi szimbólumának számító szivárványszínű zászló látható, és amelyre egy horogkeresztet – náci önkényuralmi jelképet – rajzolt. Az ügyben Hadházy Ákos tett feljelentést, amit a rendőrség azzal az indoklással utasított el, hogy nem lehetett megállapítani, hány emberhez juthatott el Koskovics bejegyzése, amit azóta töröltek. Hadházy akkor megjegyezte, ő képernyőfotókat is készített a posztról, amelyeken látható, hányan látták, osztották meg vagy kommentelték a kifogásolt bejegyzést. A rendőrség eljárása miatt a képviselő panaszt tett az ügyészségnél, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügyben mégis elindul a nyomozás.

Csütörtöki bejegyzésében a volt országgyűlési képviselő a történteket úgy foglalta össze: „a rendőrség először megtagadta a nyomozást, mondván, hogy a posztot már törölték és így nem tudni, hány ember láthatta. Miután emlékeztettem őket, hogy pár perces kereséssel bármikor megtalálható ez az adat, ügyész utasításra újraindult a nyomozás, most pedig vádemelés is történik.” Hadházy szerint Koskovics Zoltán maximum 90 nap elzárásra, vagy pénzbírságra büntethető.

Egyébként Koskovics volt az, aki tavaly a választásokba való beavatkozásnak minősítette, hogy interjút közölt Magyar Péterrel a Szabad Európa. Az elemzőt az sem zavarta, hogy a magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró készítette egy magyar politikussal.